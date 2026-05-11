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Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
Pierre Sage, l’entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium (PHOTO AFP / MATTHIEU RONDEL)

Pierre Sage (Lens) toujours ouvert à un retour à l'OL

  • par Tristan Le Pezennec
  • 4 Commentaires

    • Alors qu’il va retrouver l’OL avec Lens dimanche (21h) pour le baisser de rideau du championnat, Pierre Sage ne cache pas son envie de revenir un jour.

    Pierre Sage l’assume régulièrement, son histoire avec l’OL n’est pas terminée. Alors que le troisième affrontement de la saison entre son club de cœur et son club actuel approche, il a encore été interrogé sur un potentiel retour. "Je l’ai toujours dit, selon moi ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoie", a-t-il affirmé dans Téléfoot. Des mots qui devraient ravir les supporters lyonnais, toujours marqués par le passage réussi du technicien de 47 ans. Et qui permettent à l’ancien directeur de l’Académie de rappeler sa douloureuse séparation avec l’OL. John Textor, l’homme qui a fait de lui un entraîneur de Ligue 1, avait décidé d’attirer Paulo Fonseca, précipitant alors son départ.

    Une première saison exceptionelle à Lens

    Ce genre de déclaration pourrait aussi faire grincer des dents dans le Nord, même si l’intéressé a confirmé qu’il serait bien l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. "J’espère que les gens seront capables de faire la part des choses. Il y a le coup de sifflet qui lance les hostilités et le coup de sifflet final. Avant et après, on reste des gens normaux", tempérait-il.

    Mais difficiles seraient les supporters lensois de lui en tenir rigueur. Pierre Sage, bien entouré par une direction et un staff compétents, vient de verrouiller la deuxième place du championnat, synonyme de Ligue des champions, et il est tout près de remporter la première Coupe de France de l’histoire du club (finale le 22 mai face à Nice). Après avoir sauvé l’OL de la relégation et remis le club en Europe, sa première saison loin du Rhône se déroule à merveille. Il s’impose doucement comme une valeur sûre en Ligue 1 et demeure l’un des grands favoris pour être élu, ce lundi soir, meilleur entraîneur de la saison lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

    L'OL aurait bien besoin d'un petit coup de pouce

    Avant d’affronter l’OL dimanche (21h). Alors que Lille, le grand rival du RC Lens, vient de passer devant Lyon et de monter sur le podium, Pierre Sage s’est montré évasif à propos d’une potentielle aide lensoise. "Je reçois pas mal d’appels du pied sur les réseaux sociaux des supporters de l’OL qui aimeraient bien qu’on les aide. Si la situation était inversée, est-ce que l’OL nous aiderait ?". Comme les Toulousains au Stadium (2-1), nul doute que les Sang et Or viendront à Décines dans l’optique de terminer en beauté une saison déjà exceptionnelle.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 11 Mai 26 à 13 h 15

      On se doutait que Lens serait une bonne destination pour lui, mais réussir à ce point là sa première saison complète, c'est plus qu'impressionnant ! Il sera je l'espère élu entraîneur de l'année en L1 !

      Mais cela ne fait que nous donner encore plus de remords

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 11 Mai 26 à 13 h 15

      Ça sent indirectement le match arrangé.

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    3. Avatar
      PAT11grib - lun 11 Mai 26 à 13 h 16

      Ils n'auront pas le choix. Quand tu joues une finale la semaine suivante tu fais jouer l'équipe bis et même s'il y a des titulaires ils joueront sans trop prendre de risque. Je nous vois gagner par 3 buts d'écart minimum et tant qu'on y est Auxerre qui joue sa survie va prendre Lille en contre.

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 11 Mai 26 à 13 h 28

        Je n'en suis pas sur du tout..
        Avant une finale c'est toujours bon de gagner pour la confiance..
        Sinon Tapie n'aurai pas acheter le match contre VA 3 jours avant sa finale de C1 contre le Milan..
        Bon c'est un faux exemple, mais tout ca pour dire que je les voit pas nous laisser le match..

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