Alors qu’il va retrouver l’OL avec Lens dimanche (21h) pour le baisser de rideau du championnat, Pierre Sage ne cache pas son envie de revenir un jour.

Pierre Sage l’assume régulièrement, son histoire avec l’OL n’est pas terminée. Alors que le troisième affrontement de la saison entre son club de cœur et son club actuel approche, il a encore été interrogé sur un potentiel retour. "Je l’ai toujours dit, selon moi ça s’est fini dans des conditions qui méritent qu’on se revoie", a-t-il affirmé dans Téléfoot. Des mots qui devraient ravir les supporters lyonnais, toujours marqués par le passage réussi du technicien de 47 ans. Et qui permettent à l’ancien directeur de l’Académie de rappeler sa douloureuse séparation avec l’OL. John Textor, l’homme qui a fait de lui un entraîneur de Ligue 1, avait décidé d’attirer Paulo Fonseca, précipitant alors son départ.

Une première saison exceptionelle à Lens

Ce genre de déclaration pourrait aussi faire grincer des dents dans le Nord, même si l’intéressé a confirmé qu’il serait bien l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. "J’espère que les gens seront capables de faire la part des choses. Il y a le coup de sifflet qui lance les hostilités et le coup de sifflet final. Avant et après, on reste des gens normaux", tempérait-il.

Mais difficiles seraient les supporters lensois de lui en tenir rigueur. Pierre Sage, bien entouré par une direction et un staff compétents, vient de verrouiller la deuxième place du championnat, synonyme de Ligue des champions, et il est tout près de remporter la première Coupe de France de l’histoire du club (finale le 22 mai face à Nice). Après avoir sauvé l’OL de la relégation et remis le club en Europe, sa première saison loin du Rhône se déroule à merveille. Il s’impose doucement comme une valeur sûre en Ligue 1 et demeure l’un des grands favoris pour être élu, ce lundi soir, meilleur entraîneur de la saison lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

L'OL aurait bien besoin d'un petit coup de pouce

Avant d’affronter l’OL dimanche (21h). Alors que Lille, le grand rival du RC Lens, vient de passer devant Lyon et de monter sur le podium, Pierre Sage s’est montré évasif à propos d’une potentielle aide lensoise. "Je reçois pas mal d’appels du pied sur les réseaux sociaux des supporters de l’OL qui aimeraient bien qu’on les aide. Si la situation était inversée, est-ce que l’OL nous aiderait ?". Comme les Toulousains au Stadium (2-1), nul doute que les Sang et Or viendront à Décines dans l’optique de terminer en beauté une saison déjà exceptionnelle.