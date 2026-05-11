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Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
Dominik Greif lors de Toulouse – OL. (Photo by Ed JONES / AFP)

Toulouse - OL (2-1) : Greif ne peut pas tout faire tout seul

  • par David Hernandez

    • Battu 2-1 dimanche soir par Toulouse, l’OL a pris des vagues du côté gauche toulousain. Et pourtant, Dominik Greif a tenu la baraque pour y croire…

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    Greif décisif mais bien trop seul

    Il est allé chercher à deux reprises le ballon dans ses filets, mais dimanche soir, il a peut-être été le seul qui a pu se regarder dans la glace. Dominik Greif n’a pas pu empêcher la défaite de l’OL à Toulouse (2-1). Mais il a tout fait pour qu’elle n’intervienne pas et a repoussé l’échéance au maximum. Seulement, il est difficile de tout faire tout seul et les miracles ne peuvent s’accumuler. Ils ont déjà été nombreux depuis le début de la saison, mais le Slovaque a une nouvelle fois poursuivi sur sa lignée.

    Un premier arrêt dès la 3e minute sur une frappe lourde d’Hidalgo, avant de remporter un deuxième duel contre le Toulousain juste avant la mi-temps pour éviter de rentrer à 2-0 aux vestiaires. Rebelote dans le deuxième acte avec un arrêt réflexe sur une tête de Cresswell (63e) avant de sortir le grand jeu devant Dønnum (75e) et une dernière grosse frappe toulousaine. C’est dire à quel point l’OL n’a pas été au niveau défensivement…

    On a moins aimé

    Un côté droit en perdition défensive

    On sait que c’est le point faible de l’OL depuis plusieurs mois, mais ce fut encore une fois criant ce dimanche au Stadium. Avec un Endrick délesté des obligations défensives et donc un Ainsley Maitland-Niles presque livré à lui-même avec le duo Methalie - Gboho, il fallait s’attendre au pire. Ça n’a pas manqué face à ce côté gauche toulousain qui, s’il fallait le souligner encore, était le gros point fort de cette formation avant la rencontre.

    Le but du Téfécé a donc été la représentation parfaite de ce que le 3-4-3 des Violets a pu mettre en difficulté l’OL. Le poteau à la 45e minute vient également d’une transition rapide côté gauche et deux ou trois centres de Methalie auraient mérité meilleur sort. Et que dire de la seconde réalisation contre l’OL avec un Kamanzi bien plus prompt que Maitland-Niles. Quand l’OL retrouve ce latéral anglais des mauvais soirs, difficile d’espérer quelque chose…

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