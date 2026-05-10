L'OL s'incline à Toulouse (2-1) et perd très gros

En ballotage favorable dans la course à la troisième place, l'OL n'en a pas profité. Menés au score dès la 10e minute, les Lyonnais ont perdu à Toulouse (2-1) et sont désormais quatrièmes.
Un match piège par excellence. Paulo Fonseca avait prévenu depuis une semaine. Après l'euphorie de la victoire contre Rennes, l'entraîneur lyonnais avait rappelé qu'il y avait un match à jouer à Toulouse et que rien n'était fait encore. Le Portugais avait vu juste. Pourtant, il y avait un bon coup à jouer au Stadium suivant les résultats du soir. Mais, même sans se soucier des autres, l'OL avait besoin de garder son destin entre les mains dans la course à la Ligue des champions. Peine perdue puisque tout est relancé avant la dernière journée suite à la défaite dominicale (2-1).
Un OL inoffensif
Avec cette série de quatre victoires de suite, la confiance était forcément de mise à l'OL. En ce sens, Paulo Fonseca avait choisi de maintenir le onze qui avait débuté face à Rennes. Le jeu proposé l'avait séduit, malheureusement, il ne s'est pas retranscrit dans la Ville Rose. Le 3-4-3 toulousain a clairement posé des problèmes avec des Lyonnais, qui n'ont pas réussi à trouver le bon ajustement tactique. Après une première alerte dès la 3e minute, le "Téfécé" a presque logiquement ouvert le score à la 10e minute.
Bien lancé dans le dos de Maitland-Niles, Methalie a trompé Greif impuissant (1-0). Un coup sur la tête de l'OL qui n'a pratiquement rien proposé offensivement. Yaremchuk n'a jamais été trouvé, tandis qu'Endrick a souvent forcé les choses comme à ses mauvaises heures, hormis sur cette frappe lourde obligeant Restes à la parade (45e+2). Mais avant ça, Toulouse a une occasion de break mais Greif a dévié ce qu'il fallait la frappe d'Hidalgo sur son poteau (45e).
Une égalisation qui n'a pas boosté
Dos au mur, l'OL pouvait se rassurer en voyant Lille et Rennes tenus en échec dans le même temps. Seulement, c'est une victoire qu'étaient venus chercher les coéquipiers de Corentin Tolisso en Haute-Garonne. Ils n'ont jamais été en capacité de le faire. Pourtant, au moment de l'égalisation du capitaine d'une tête sur corner, on s'est dit que le plus compliqué était passé à vingt minutes de la fin. Malheureusement non, malgré l'entrée de Sulc ou encore celles de Nartey et Nuamah.
Plutôt que faire le siège sur le but de Restes, l'OL a encaissé un deuxième but à la 78e minute. Malgré l'infériorité toulousaine dans la foulée avec le rouge de Donnum, les Lyonnais n'ont jamais réussi à se montrer dangereux. Il y a bien eu ce tir à bout portant d'Endrick à l'entrée du temps additionnel puis ce coup de canon (90e+5) mais ce fut trop peu. Avec la victoire de Lille, l'OL recule à la 4e place et n'a plus son destin entre les mains pour se qualifier directement pour la Ligue des champions...
Une défaite qui nous coûte la troisième place qui nous tendait les bras et qui risque de nous faire finir 5e.
Catastrophique et on etait vraiment nul ! C'est vraiment dommage de ne pas saisir 3 points ni 1 points
Dépité...
Je pensais qu'on allait revoir la LDC ...
Franchement, c'est la honte ce match.
Je fais comme Nicolas Culot, je le dis : Fonseca dégage !
Et Sulc taglifico sur la touche pour Merah et Abner les inutiles ... Yaremchuk invisible et Fofana sur la touche , Fonseca out !!!
Les notres se sont bien battus avec leurs armes mais on est pas les rois du monde , en face il y avait une équipe appliquée avec un énorme courage ....
Notre seul trophée de l'année: ravir le sceptre de la lose à Arsenal.
Yaremchouk...
Et comme d'habitude AMN catastrophique
C'est pas finis il reste un match ca va se jouer jusqu'à la derniere minute, Auxerre ne lâche rien..
Et puis si Ligue Europa ca sera bien quand meme..
Sinon, je propose qu'on ligote tous les supporters qui défendent Fonseca face à une rediffusion de nos deux matchs contre le Celta Vigo.
Mais on est pour L'OL nous on est pas pour Fonseca tu pige pas?
Apres Lorient, Paris, Auxerre et Rennes on ne te vois pas (d'ailleur t'avais annoncer 13 defaites d'affiler) et ce soir tu vient glousser ta haine..
On peux pas virer Fonseca, il a été pris avec un salaire de ministre sous Textor, essaye de reflechir et Sage reste à Lens il reviendra apres.
Maintenant si tu te dis supporter arrete d'espérer des defaites et sois patient..
Je crois que t as pas tout compris dans le foot tu es 3emes tu joues contre le 13 ème et tu gagnes pas ! Allons soyons sérieux au moins perds pas ! Moi je suis pas supporter mais un vrai spectateur 69 et c est pas possible de perdre un match comme ça maintenant si tu es content de ce résultat respect à toi !
Tu dois confondre la définition de "supporter" avec celle de "masochiste".
On va redescendre sur terre et se rappeler d'ou on vient
Il faut rester dans les 4
De toute manière avec notre 11 types de ce soir, on n'irait pas loin en ligue des champions.
Oui enfin si ils étaient rentré avant ils auraient sûrement fait mieux que Yaremchuk et Merah
Allez, rien n'est perdu !
On bat Lens et Auxerre qui peut très bien éviter le barrage accroche Lille et on est à nouveau 3ème ! 😊
Ce sera le rebondissement de la 34ème journée.
Endrick en 9 et Nuamah sur la droite, ça aurait été mieux ?
Nous aurions eu alors trop de chances. Il fallait équilibrer les forces en présence.
Le manque d'humilité dans ce club est effroyable.
Ça mérite rien adieu
Une défaite qui fait mal. C’est ainsi. Tout se jouera donc dimanche prochain. Auxerre aura envie d’assurer son maintien et sera difficile à jouer pour Lille. Lens pensera déjà à la coupe de France et les joueurs lyonnais retrouveront l’humilité. Ils ont cru que la victoire à Rennes leur avait assuré la LDC, en pensant que Lille n’arriverait pas à faire un score à Monaco.
Allez, rien n'est perdu !
On bat Lens et Auxerre accroche Lille pour éviter le barrage/ On sera 3ème ! 😊
Je pense que l'on perd sur notre 1ére mi temps ou ils nous ont imposé un jeu serré pour nuire a la fluidité de notre milieu et un jeu large pour se projeter rapidement
Fonseca tes changements sont criminels !
Ah oui ? Il aurait dû faire quoi ? précisément ?
Sulc invisible, Nuamah et Fofana pas de rythme, alors ?
Faire son premier changement avant la 67ème sachant que l'OL ne produisait rien.
Faire son 2ème changement avant la 83ème.
Faire sortir Yaremchuk, immonde ce soir (comme 90% du temps hormis contre Auxerre et Rennes) avant la 83ème.
Yaremschuk n'est bon que si on lui envoie des centres, ce qui n'a pas été fait.
Sulc a été invisible, il est déjà à la coupe du monde.
Et Nuamah et Fofana seront dans le rythme la saison prochaîne.
Match piège, c'était écrit.
On a manqué de lucidité et on a un peu joué à l'envers. Quant Yaremchuk sort on se met à balancer des centres. On a des occases énormes sur la fin.
Et on se fait enfler une nouvelle fois par Dechepy il ne faut pas l'oublier non plus. Toulouse doit être à 10 bien plus tôt dans le match, beaucoup de fautes non sifflées, 6 minutes d'arrêts de jeu au lieu de 10.
Allez, au pire on sera 5emes. Il faut évacuer la frustration et se préparer à battre Lens.
Très bon com, tout pareil..
Bien d'accord avec toi, je pense même qu'il vaut mieux être 5ème que 4 ème mais c'est un autre débat.
C'était sympa de jouer contre le Stade Toulousain.
Et Lille qui gagne à monaco sur un csc 😠
De toute façon, on ne mérite pas, tu dois faire le match pour conserver la 3e place et tu ne le fais pas, je suis désolée
On prend zéro point contre Toulouse
Et 0 lors de nos deux matchs contre la quiche d'entraîneur de Beye. On doit être les seuls à ne pas lui avoir pris un point cette année.
Déçu... Après l'égalisation je pensais que l'équipe avait fait le plus dur et que Toulouse allait souffrir, mais je me suis trompé, et je n'ai pas trop d'explications....
Cette saison, que de difficultés dans ces matchs où on joue au handball face à des équipes qui jouent bas...
Et, sans vouloir trouver une tête de turc, j'ai bien du mal avec la présence de l'Ukrainien sur le terrain (J'ai lu que l'option d'achat ne serait levée que si on finit sur le podium, ben au moins ça fait une bonne nouvelle ce soir...). Ceci dit son remplacement par Sulc n'a pas changé les choses...
Enfin, mauvaise nouvelle, on peut perdre avec Merah titulaire et avec le caleçon du roi lyon !
" on peut perdre avec Merah titulaire"
On avait déjà perdu avec Merah titulaire vs Paris aller et Rennes aller (deux matches où on se fait voler), comme quoi tu sais pas bien lire les comms que tu critiques...
Je n'ai pas la chance, ô grand maître, de savoir lire... Mais je sais au moins sourire, c'est déjà ça
Souris un peu moins et apprends à lire, plutôt, petit élève.
Je ne savais pas que sourire empêchait de lire — quelle avancée pour la science !
Ouai mais ca fonctionne que quand les verts perdent et ils ont gagner hier . 😉
J'ai quand meme mis le caleçon mais j'avais un mauvais pressentiment.
Mimoun, Merah trop tendre physiquement une forme d'évidence encore confirmée ce soir, et comme précisé plus bas encore une mauvais adaptation de l'équipe en cours de match par notre coach, la principale et importante limite de Fonseca ...
Après cette première mi temps très décevante et en dessous des attendus vu le contexte, mené au score et dépassé physiquement, certains n'auraient pas dû jouer le 2e mi temps (AMN, Yaremtchuk, Morton et Merah). Endrick par contre nous sort un bon match, merci à lui.
Bordel arrêtez avec Fonseca c’est grave cet acharnement. Je lui reconnais à tas d’erreurs cette saison mais qui aurait pu imaginer jouer le haut du podium au vu du recrutement et des blessures ? N’oubliez pas le scénario de l’été dernier, si les joueurs ne respectent pas les consignes sur ce match que peut il faire de plus? En face ils font le match de leur vie et ne parlons même pas de l’arbitrage encore une fois catastrophique
On va finir derrière Pep Genesio et Pierrot Sage, qui ont eu eux aussi des limitations financières pour monter leur effectif...
Bravo à Toulouse, mais alors notre manque d’envie fait de la peine. Dommage, on aurait pu s’offrir une dernière journée plus tranquille, contre une équipe qui n’a plus rien à jouer on a louper le coche.
OM Rennes(-1 point, -6 GA)
Lille(+1point, même GA) AJA
OL Rennes
Difficile de voir Lille flancher contre Auxerre, même si ces derniers se battront pour eviter d’être en barrage.
Rennes peut parfaitement gagner au Vélodrome donc il nous faudra sortir un gros match pour battre Lens, et finir barragiste LdC… c’est pas gagné, cette saison est assez invraisemblable
Par contre, Endrick on le met en 9 un jour ??
Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain . La 4eme place est peur etre encore possible
Tant pis, saura été une belle saison
Au delà des insuffisances de certains sur ce match, il faut avant tout mettre en avant CETTE INCAPACITÉ VISCÉRALE À RATER LES GRANDS RENDEZ-VOUS DEPUIS DEUX SAISONS . c’est navrant , désespérant et, pour tout dire, démoralisant pour le supporter de base. Bonne nuit à tous .
De toute façon la 3e place est perdue parce victoire ou pas contre Lens, Lille ne l'a perdra pas cette 3e place, ils reçoivent Auxerre et ce n'est pas l'OL 😠
Ce qui est con, en ratant la Ligue des Champions (parce que là on ne la jouera plus, vive Fonseca), c'est qu'on va perdre les rentrées d'argent qu'elle apportait et qu'on peut s'attendre à perdre au minimum Morton et Moreira, et probablement Sulc avec.
On est condamné à être déçu avec ce club, constamment ils montrent de belles choses pour nous faire espérer et gâchent tout à la fin.
Cela résume bien l'OL depuis de trop nombreuses saisons.
Pas faux... mais je me dis aussi : les supporters Lillois, Rennais et Monégasques ont dû se faire la même réflexion dans les semaines précédentes, n'est-il pas ?
Bon bah même si Auxerre (c'est notre chance aura la rage au dernier match), j'ai du mal à voir Lille lâcher la 3ème désormais.
Encore faut il gagner contre Lens de toute façon, notre chance étant aussi que Lens aura plus rien à jouer en L1 et la finale de CdF en vue.
Perso moi je l'ai toujours dit, sportivement je préfère la qualif en Europa Ligue.
On se fait tartiner vs Vigo cette saison donc je vois pas ce qu'on irait foutre en LdC.
Après économiquement la qualif en LdC serait importante donc espérons qu'on garde a minima la 4ème place.
Sinon si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Fonseca fait aucun changement avant la 67ème ce soir alors qu'on est pas du tout bons ?
Pourquoi il attend la 83ème pour faire un 2ème changement ?
Pourquoi Yaremchuk, immonde ce soir, sort seulement à la 83ème ?
Bref exactement comme au match aller, un manque totale de réactivité en 2nde période...
Et quand tu pers 2 fois contre Toulouse en une saison, tu mérites pas la LdC...
Moi j'aurai pas mis Yaremchuk d'entrée..
Sulc aurait été plus utile il sert pas à grand chose sur 20mn c'est un diesel..
Pour info: Vigo est 6ème et vient de battre l'Atletico à domicile. Donc on s'est fait battre par une équipe qui tient la route. Comme l'OL. ET oui on n'a pas le niveau pour bien figurer en LDC, c'est évident.
"Vigo est 6ème et vient de battre l'Atletico à domicile"
Ah donc quand je dis qu'ils se prennent 6-1 par Fribourg (3-0 et 3-1) en quart, c'est pas bien, faut pas comparer avec d'autres matches mais toi ton argument c'est qu'ils battent un Atletico en roue libre après leur défaite en LdC et finale de Copa del Rey..
Ca en dit long sur votre manière de travestir les faits...
Arrête le sport si tu ne supportes pas la défaite qui est dans le même temps la victoire de l'adversaire. Pourtant pas difficile à comprendre, non ?
Lille a été tenu en échec par le Havre et vient de gagner à Monaco.
L'OL a gagné à Paris et vient de perdre à Toulouse.
C'est comme ça et c'est chaque semaine.
OK ?
Oulah Eugène t'as bu un coup de trop ?
Bien sûr que je supporte la défaite puisque de surcroît je l'analyse, contrairement à toi qui en est incapable..
Scénario catastrophique ce soir…
Tactiquement on s’est fait bouffer.
On avait l’avantage de pourvoir même faire un nul.
Mais on a pa réussit.
Des changements trop tardifs et surtout pas d’ajustement tactique pour renverser cette modeste équipe toulousaine qui a eu le mérite de tout donner.
Comment tout perdre en une soirée ça fou la rage.
Franchement une nuit difficile nous attend supporters.
Bon courage à vous tous et bonne nuit quand même
Quand j'entends Niakathe et Fonseca, j'ai pas l'impression qu'ils soient très affectés. Ah si, Fonseca est content, il semblerait qu'on ait verrouillé la participation à l'Europa League....
Bon bah désormais j'ai du mal à voir Lille lâcher la 3ème place désormais.
Encore faut il gagner contre Lens de toute façon, notre chance étant aussi que Lens aura plus rien à jouer en L1 et la finale de CdF en vue.
Perso moi je l'ai toujours dit, sportivement je préfère la qualif en Europa Ligue.
On se fait tartiner vs Vigo cette saison donc je vois pas ce qu'on irait faire en LdC.
Après financièrement la qualif en LdC serait importante donc espérons qu'on garde a minima la 4ème place.
Sinon si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Fonseca fait aucun changement avant la 67ème ce soir alors qu'on est pas du tout bons ?
Pourquoi il attend la 83ème pour faire un 2ème changement ?
Pourquoi Yaremchuk, immonde ce soir, sort seulement à la 83ème ?
Bref exactement comme au match aller, un manque totale de réactivité en 2nde période...
Et quand tu pers 2 fois contre Toulouse en une saison, tu mérites pas la LdC...
Perso j’avais vu venir le coup gros comme une maison il y avait beaucoup trop de confiance et on parlait aussi trop de C1.
Bien et ben fin de l’histoire car impossible que Lille ne batte pas Auxerre. Et nous battre Lens c’est compliqué aussi donc terminé la C1 pas la peine de survendre du rêve.
Je pense que 5ieme c’est notre place de toute façon. Aller en C1 ça nous obligeait à recruter et donner des primes, au moins là on sera encore à l’économie.
Beaucoup pensent que la saison s’est écroulée contre Vigo. Alors que pour moi c’est ce soir que l’OL a merdé plein tube.
Ils ont préparé ce match comme un match classique alors que c’était le renouveau du club qui se jouait.
Toujours les mêmes bourreaux en plus 🙄 Si au moins on perdait contre un vrai club de foot mais meme pas 😭
C'est pas finis Cavé..
Bien sûr que si, c’est impossible que le Losc ne gagne pas a domicile contre Auxerre qui est maintenu.
Auxerre maintenu... pas sûr (Nice reçoit Metz et sont à égalité de points)
Ha oui c’est juste.
Au temps pour moi 😅
Bon ben je suis quand même pas plus optimiste là tout de suite 😅
Toulouse improbable qui fait un des meilleurs matchs de sa saison
et surtout confirmation pour moi des difficultés d'adaptation de Fonseca en cours de match, que je dénonce depuis des mois, certes plus facile à dire quand on connait la fin de l'histoire ! Mais pour moi après cette première mi temps médiocre en regard des attendus, Merah, Yaremtchuk, Morton et AMN n'avaient plus rien à faire sur le terrain presque à la mi temps ou au moins à partir de la 60e : incapables de peser sur le jeu, physiquement dépassés (Merah clairement dans les matchs très physiques n'est pas encore le joueur de la situation) ; Tagliafico permettant de remonter Abner à la place de Morton, Endrick (Yaremtchuk), Kluivert( AMN), et Sulc pour remplacer Merah, et en remplaçant Endrick devenu avant centre, Fofana, Nartey ou Nuamah (qui rate une belle occasion, ce qu'on connait de lui, pas très technique mais on lui en veut pas trop vu le contexte) auraient dû rentrer plus tôt.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que Sage soit sympa dimanche prochain, et que Rennes et Lille fassent des contre performances. Mais ce soir l'OL de Fonseca ne s'est pas rendu la tâche facile et a été très décevant. Et comme dit plus haut plutôt la 5e place que la 4e, on avait repris espoir, à l'évidence déraisonnablement.
Si l'on ne reprend pas la 3ème place, on aura donc :
- Nombre de saisons complètes disputées par Fonseca dans sa carrière dans un club du top 6 européen : 8
[Paços de Ferreira 12-13, Paços de Ferreira 14-15, Braga 15-16, AS Roma 19-20, AS Roma 20-21, Lille 22-23, Lille 23-24, OL 25-26]
(sans compter les licenciements en cours de saison à Porto 13-14, Milan 24-25 et l'arrivée en cours de saison à Lyon 24-25)
- Nombre de qualifications directes (sans barrage) en LdC de Fonseca : 0 (sur 8), soit 0%
Forcément, si tu prends Pierre Ménès dans l'objectif de réussir ton régime minceur, ça risque de foirer...
En comparaison :
- Nombre de saisons complètes disputées par Sage dans sa carrière dans un club du top 6 européen : 1
[Lens 2025-26]
- Nombre de qualifications directes en LdC de Sage : 1 (sur 1) [100%]
Voili voilou, encore merci Textor hein...
Implacable 😀
Bah disons que Fonseca en est pour l'heure à 0 qualification directe sur 7 essais (3 au Portugal, 2 en Italie, 2 en France) en Ligue des champions.
Fonseca n'a jamais réussi à qualifier directement une de ses équipes en phase de poules de LdC, sauf en Ukraine...
Donc chacun en pensera ce qu'il veut mais je rappelle que quand Textor recrute Fonseca c'est car il dit clairement que jamais l'OL ne pourra se qualifier en LdC avec Sage et que Fonseca est l'homme idéal pour ça.
Bah finalement : Sage c'est 1/1 en termes de qualif directe en LdC et Fonseca c'est 0 sur 7, peut être bientôt 0 sur 8 (top 6 européen).
Ca ne me paraît pas anodin...
Si votre mission est d'avoir les meilleurs desserts pour votre mariage, confieriez-vous la confection des pâtisseries à quelqu'un qui n'a jamais réalisé de pièce montée ?
Vraie question.
On a vraiment des spécialistes du coaching... a posteriori sur ce forum ! Un véritable art.
Yaremchuk qui reste en mode plot jusqu'à la 83ème je pense que même Pascal Dupraz en aurait eu marre avant...
Toulouse cette équipe de guguss qui n’a rien à gagner ni à perdre et qui fait le match de sa vie… Il y avait presque un tour d’honneur à la fin du match. Voir les joueurs de l’OL aller saluer cette équipe de pipe heureux de les priver de CL montre la faiblesse mentale de cette équipe de Lyon…
Lille reçoit Auxerre qui vient, en battant Nice, de leur laisser la place de barragiste. Les Niçois recevront Metz et devraient pouvoir gagner, ce qui devrait pousser les Auxerrois à chercher la gagne à Lille pour éviter de retomber barragistes.
Lille n'a pas encore gagné face à Auxerre...
Il reste un petit espoir pour la 3ème place, à condition de mieux jouer face à Lens que ce soir, des Lensois qui devraient se focaliser sur leur finale de CDF..
Bilan de l'OL lorsqu'il a été mené à l'extérieur en Ligue 1 sous Paulo Fonseca :
- 0 victoire
- 0 nul
- 10 défaites
Aucune capacité de réaction.
Coaching défaillant.
Depuis 2 saisons.
Mais cave nous dira que c'est anodin, bien sûr et que le but d'un coach n'est pas de renverser la situation...
Les stats... on leur fait dire ce qu'on veut. C'est comme ta stat avec Merah, d'il y a quelques jours.
Il a joué, et pourtant on a perdu.
j'ai beau préférer Sage je ne comprends pas cette obsession anti-Fonseca.
"Il a joué, et pourtant on a perdu."
Si tu m'avais lu sérieusement, t'aurais lu qu'on perd aussi de temps en temps avec Merah mais souvent en jouant bien (PSG aller, Rennes aller).
Ce soir par contre (et t'as raison) on perd en jouant mal...
Sinon bah je me permets de note que c'est chaque saison la même chose avec Fonseca.
0 sur 8 dans les qualifs directes (sans barrage) en LdC pour Fonseca dans le top 6 européen.
1 sur 1 pour Sage.
(en prenant en compte les saisons complètes de chacun).
"Mais cave nous dira que"... Perso je ne sais pas ce que nous dira Cave mais je pense que ce sera plus nuancé que cette caricature.... Par contre, je sais que Tonga a trouvé un os à ronger avec cette défaite à Toulouse, et on devrait en profiter pendant quelques temps 🤣 !
Bah disons que tu peux rire comme l'immense beauf que tu es mais de mon côté je me contente d'analyser (vu que je suis l'un des seuls qui a des capacités analytiques sur ce forum, désolé de le souligner) et constater que Fonseca répète le même schéma dans tous les clubs où il passe depuis 10 ans.
En termes de palmarès, hors Ukraine, son CV est extrêmement léger...
Ouais Mimoun laisse le, il fait pipi de joie c’était prévisible 😉
Bonne nuit les gones (et prononcez "gones" comme il faut, pas comme un parisien qui n'est visiblement jamais venu à Lyon !)
Bonne nuit, guignol.
(c'est une spécialité locale, pas une injure)