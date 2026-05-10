L'OL s'incline à Toulouse (2-1) et perd très gros

En ballotage favorable dans la course à la troisième place, l'OL n'en a pas profité. Menés au score dès la 10e minute, les Lyonnais ont perdu à Toulouse (2-1) et sont désormais quatrièmes.

Un match piège par excellence. Paulo Fonseca avait prévenu depuis une semaine. Après l'euphorie de la victoire contre Rennes, l'entraîneur lyonnais avait rappelé qu'il y avait un match à jouer à Toulouse et que rien n'était fait encore. Le Portugais avait vu juste. Pourtant, il y avait un bon coup à jouer au Stadium suivant les résultats du soir. Mais, même sans se soucier des autres, l'OL avait besoin de garder son destin entre les mains dans la course à la Ligue des champions. Peine perdue puisque tout est relancé avant la dernière journée suite à la défaite dominicale (2-1).

Un OL inoffensif

Avec cette série de quatre victoires de suite, la confiance était forcément de mise à l'OL. En ce sens, Paulo Fonseca avait choisi de maintenir le onze qui avait débuté face à Rennes. Le jeu proposé l'avait séduit, malheureusement, il ne s'est pas retranscrit dans la Ville Rose. Le 3-4-3 toulousain a clairement posé des problèmes avec des Lyonnais, qui n'ont pas réussi à trouver le bon ajustement tactique. Après une première alerte dès la 3e minute, le "Téfécé" a presque logiquement ouvert le score à la 10e minute.

Bien lancé dans le dos de Maitland-Niles, Methalie a trompé Greif impuissant (1-0). Un coup sur la tête de l'OL qui n'a pratiquement rien proposé offensivement. Yaremchuk n'a jamais été trouvé, tandis qu'Endrick a souvent forcé les choses comme à ses mauvaises heures, hormis sur cette frappe lourde obligeant Restes à la parade (45e+2). Mais avant ça, Toulouse a une occasion de break mais Greif a dévié ce qu'il fallait la frappe d'Hidalgo sur son poteau (45e).

Une égalisation qui n'a pas boosté

Dos au mur, l'OL pouvait se rassurer en voyant Lille et Rennes tenus en échec dans le même temps. Seulement, c'est une victoire qu'étaient venus chercher les coéquipiers de Corentin Tolisso en Haute-Garonne. Ils n'ont jamais été en capacité de le faire. Pourtant, au moment de l'égalisation du capitaine d'une tête sur corner, on s'est dit que le plus compliqué était passé à vingt minutes de la fin. Malheureusement non, malgré l'entrée de Sulc ou encore celles de Nartey et Nuamah.

Plutôt que faire le siège sur le but de Restes, l'OL a encaissé un deuxième but à la 78e minute. Malgré l'infériorité toulousaine dans la foulée avec le rouge de Donnum, les Lyonnais n'ont jamais réussi à se montrer dangereux. Il y a bien eu ce tir à bout portant d'Endrick à l'entrée du temps additionnel puis ce coup de canon (90e+5) mais ce fut trop peu. Avec la victoire de Lille, l'OL recule à la 4e place et n'a plus son destin entre les mains pour se qualifier directement pour la Ligue des champions...