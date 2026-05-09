L'OL voyage sans Orel Mangala à Toulouse

Avant-dernier match de la saison pour l'OL face à Toulouse dimanche. Orel Mangala ne participera pas à cette rencontre.
Encore deux coups de collier à donner avant les vacances. Dimanche à Toulouse (21 heures), l'Olympique lyonnais dispute son avant-dernière rencontre de la saison. Direction la Haute-Garonne pour le troisième de Ligue 1. Son objectif : obtenir une cinquième victoire de rang qui lui assurerait le top 4. Il pourrait même déjà envisager le podium selon le résultat de Monaco - Lille. Ce déplacement s'effectuera sans Orel Mangala.
De retour à l'entraînement après sa blessure face à Auxerre (3-2), le Belge n'a visiblement pas convaincu le staff de l'emmener avec lui. Le reverra-t-on contre Lens ? Au milieu de terrain, Tanner Tessmann est l'autre absent, mais pour lui c'était attendu. L'Américain ne rejouera pas avec l'OL d'ici à la fin de la saison.
Himbert a repris en réserve, Hateboer dans le groupe
Autre observation, le retour de Hans Hateboer en défense, qui prend numériquement la place d'Adam Karabec, à nouveau hors du groupe. Paulo Fonseca a également décidé de ne pas convoquer Steve Kango, Noham Kamara, Rachid Ghezzal et Adil Hamdani. Sachez par ailleurs que Rémi Himbert a repris ce samedi avec la réserve face à Lyon-La Duchère.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk, Fofana, Nuamah
Et sans Himbert aussi visiblement
Himbert a joué avec la réserve aujourd'hui.
Je pense qu'Adam Karabec risque de ne pas être retenu pour la prochaine saison
Oui, prêt avec option d'achat mais non obligatoire.
Tout dépend pour qui est le risque 😄