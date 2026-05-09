L'OL voyage sans Orel Mangala à Toulouse

Avant-dernier match de la saison pour l'OL face à Toulouse dimanche. Orel Mangala ne participera pas à cette rencontre.

Encore deux coups de collier à donner avant les vacances. Dimanche à Toulouse (21 heures), l'Olympique lyonnais dispute son avant-dernière rencontre de la saison. Direction la Haute-Garonne pour le troisième de Ligue 1. Son objectif : obtenir une cinquième victoire de rang qui lui assurerait le top 4. Il pourrait même déjà envisager le podium selon le résultat de Monaco - Lille. Ce déplacement s'effectuera sans Orel Mangala.

De retour à l'entraînement après sa blessure face à Auxerre (3-2), le Belge n'a visiblement pas convaincu le staff de l'emmener avec lui. Le reverra-t-on contre Lens ? Au milieu de terrain, Tanner Tessmann est l'autre absent, mais pour lui c'était attendu. L'Américain ne rejouera pas avec l'OL d'ici à la fin de la saison.

Himbert a repris en réserve, Hateboer dans le groupe

Autre observation, le retour de Hans Hateboer en défense, qui prend numériquement la place d'Adam Karabec, à nouveau hors du groupe. Paulo Fonseca a également décidé de ne pas convoquer Steve Kango, Noham Kamara, Rachid Ghezzal et Adil Hamdani. Sachez par ailleurs que Rémi Himbert a repris ce samedi avec la réserve face à Lyon-La Duchère.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk, Fofana, Nuamah