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Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'OL voyage sans Orel Mangala à Toulouse

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Avant-dernier match de la saison pour l'OL face à Toulouse dimanche. Orel Mangala ne participera pas à cette rencontre.

    Encore deux coups de collier à donner avant les vacances. Dimanche à Toulouse (21 heures), l'Olympique lyonnais dispute son avant-dernière rencontre de la saison. Direction la Haute-Garonne pour le troisième de Ligue 1. Son objectif : obtenir une cinquième victoire de rang qui lui assurerait le top 4. Il pourrait même déjà envisager le podium selon le résultat de Monaco - Lille. Ce déplacement s'effectuera sans Orel Mangala.

    De retour à l'entraînement après sa blessure face à Auxerre (3-2), le Belge n'a visiblement pas convaincu le staff de l'emmener avec lui. Le reverra-t-on contre Lens ? Au milieu de terrain, Tanner Tessmann est l'autre absent, mais pour lui c'était attendu. L'Américain ne rejouera pas avec l'OL d'ici à la fin de la saison.

    Himbert a repris en réserve, Hateboer dans le groupe

    Autre observation, le retour de Hans Hateboer en défense, qui prend numériquement la place d'Adam Karabec, à nouveau hors du groupe. Paulo Fonseca a également décidé de ne pas convoquer Steve Kango, Noham Kamara, Rachid Ghezzal et Adil Hamdani. Sachez par ailleurs que Rémi Himbert a repris ce samedi avec la réserve face à Lyon-La Duchère.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey - Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk, Fofana, Nuamah

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    5 commentaires
    1. Avatar
      Interol - sam 9 Mai 26 à 19 h 19

      Et sans Himbert aussi visiblement

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      1. dede74
        dede74 - sam 9 Mai 26 à 19 h 32

        Himbert a joué avec la réserve aujourd'hui.

        Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - sam 9 Mai 26 à 19 h 22

      Je pense qu'Adam Karabec risque de ne pas être retenu pour la prochaine saison

      Signaler
      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - sam 9 Mai 26 à 19 h 43

        Oui, prêt avec option d'achat mais non obligatoire.

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      2. orangecj85
        orangecj85 - sam 9 Mai 26 à 19 h 49

        Tout dépend pour qui est le risque 😄

        Signaler

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