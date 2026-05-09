Malgré l'historique défavorable, le PSG y croit contre OL Lyonnes

Un exploit. C'est a priori ce qu'il faudra au PSG pour battre OL Lyonnes dimanche en finale de la Coupe de France. Les Parisiennes n'ont plus battu leur rival depuis 2022.

Souvent, le football féminin français est résumé à un duel entre OL Lyonnes et le PSG. Mais en réalité, l'écart s'est creusé entre les deux formations depuis plusieurs années. Il n'y a qu'à se pencher sur l'historique des dernières années pour s'en rendre compte. Les Parisiennes n'ont plus gagné face aux Lyonnaises depuis décembre 2022. Série en cours : treize succès et un nul depuis trois ans et demi. Une domination totale.

Cette saison, Jonatan Giráldez et son groupe ont dompté à trois reprises, déjà, les Franciliennes. On se souvient du 6-1 à l'entame ou presque du championnat. Sans oublier en mars la victoire en finale de la Coupe LFFP (1-0). Alors Ada Hegerberg et ses coéquipières vont-elles subtiliser un nouveau titre aux joueuses de Paulo César ? Dimanche, les deux clubs se retrouvent en finale de la Coupe de France (15h30).

Une adaptation tactique à prévoir ?

Malgré ces résultats défavorables, le Paris Saint-Germain n'abdique pas. "On veut montrer un nouveau visage, écrire une autre histoire. On a vu sur les derniers affrontements que cela se jouait sur des détails, à nous de le faire pencher cette fois-ci en notre faveur, a confié l'entraîneur brésilien au média officiel du PSG. Nous devrons être concentrés jusqu'au bout face à cette grosse équipe. Des choses peuvent changer. Est-ce qu'on va orienter l'adversaire à l'intérieur, ou plutôt le pousser à aller sur l'extérieur ? Jouera-t-on plus direct ou dans un style combiné ? Selon l'option choisie, cela peut modifier le profil du 11, sachant qu'eux ont le loisir de faire de nombreux changements."