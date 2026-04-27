Coupe de France féminine : PSG - OL Lyonnes sur France 2

Le 10 mai prochain, le PSG et OL Lyonnes s'affronteront pour le deuxième titre national de la saison avec la Coupe de France. La finale sera diffusée sur France 2 à 15h30.

Tout s'enchaîne pour OL Lyonnes. En pleine opération remontée en Ligue des champions contre Arsenal, les Fenottes veulent profiter du soutien au Parc OL* le samedi 2 mai (15h) pour s'imposer en demi-finale retour et ainsi retrouver la finale de la Ligue des champions. Une semaine plus tard, les joueuses de Jonatan Giráldez disputeront une autre finale. Celle de la Coupe de France féminine, avec un remake de la Coupe LFFP. Les Lyonnaises affronteront le PSG pour le deuxième trophée national de la saison. Pas de déplacement en Côte d'Ivoire cette fois-ci mais un voyage dans le nord de la France à Valenciennes.

Seule rencontre de la compétition diffusée à la télévision...

Au stade du Hainaut, OL Lyonnes espère que la Coupe de France ne sera pas une maigre consolation après le match contre Arsenal. Quoi qu'il en soit, cette finale sera disponible en clair pour ceux qui ne feront pas le déplacement. Si le diffuseur de la compétition se nommait beIN Sports, il faudra finalement se brancher sur France 2 le dimanche 10 mai à 15h30 pour suivre ce choc PSG - OL Lyonnes. Cette finale de Coupe de France féminine aura un lever de rideau avec la finale de la Coupe Nike U18 féminine entre Le Havre et le Paris-SG.

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