En menant au score à l'extérieur à la pause, OL Lyonnes s'est écroulé au retour des vestiaire. Avec un but de retard à combler, Ada Hegerberg veut positiver et espère une grosse ambiance samedi prochain (15h) pour le retour contre Arsenal.

De notre envoyé spécial à Londres.

Comment analyser cette défaite (2-1) avec deux mi-temps bien distinctes ?

Ada Hegerberg : C'est vrai que c'est un match avec deux mi-temps différentes, on n'est pas contentes avec le résultat. Le résultat en soi-même est un peu dur pour nous. En même temps, il y a tout à aller chercher à la maison. Il faut vite switcher, récupérer, garder l'énergie et savoir qu'on doit être optimiste pour le match de retour parce qu'il reste quand même 90 minutes pour aller chercher cette qualification.

On a l'impression que vous avez eu du mal à tenir le rythme en deuxième mi-temps, que ça allait trop vite. Vous l'avez aussi ressenti sur le terrain ?

C'est vrai qu'on se met un peu sous pression toutes seules. On perd des ballons trop faciles. On n'a jamais réussi à trouver un momentum. C'est plus facile pour elles aussi de faire monter leurs blocs et de nous mettre sous pression plus haut sur le terrain. On n'a jamais réussi à trouver la feuille pour renverser la situation, on peut dire. Donc, à nous de juste garder notre sang froid, d'analyser tout ça, mais surtout de rester en équipe. Il faut rester optimiste parce que, comme je l'ai dit, ce n'est que la mi-temps.

Vous avez connu la défaite à Wolfsburg au tour précédent. Est-ce que cela peut vous servir pour préparer ce match retour ?

Oui, c'est vrai. Je pense que c'est dans ce moment-là qu'on a l'opportunité de montrer encore un peu plus notre caractère, de rester unies. Le plus important, c'est de récupérer, garder le sang froid et aussi vite arriver à l'entraînement avec beaucoup d'énergie pour garder du positif pour que tout le monde sache que tout n'est pas fini. On va faire venir beaucoup de monde à la maison samedi. On va faire en sorte de bien analyser le match pour être encore mieux préparés pour le deuxième match.