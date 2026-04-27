Averti lors d'OL - Auxerre, Kluivert en sursis sur la fin de saison

Remplaçant au coup d’envoi, Ruben Kluivert a fait son entrée à dix minutes de la fin contre Auxerre. Suffisant pour prendre un jaune et se retrouver ainsi sous la menace pour les trois dernières journées de Ligue 1.

Sa bonne heure de jeu contre le PSG ne lui a pas permis de marquer des points. De retour dans le onze de l’OL au Parc des Princes, Ruben Kluivert a été victime de l’opposition qui se présentait devant la formation rhodanienne samedi après-midi. Avec un bloc bas bourguignon, Paulo Fonseca a choisi de remettre Abner comme latéral gauche et donc plus offensif. Cela a plutôt bien marché avec un côté gauche remuant, notamment en première mi-temps. Ce n’est qu’à une grosse dizaine de minutes de la fin du match que Fonseca a lancé Kluivert pour bétonner la défense. Une stratégie pas forcément gagnante pour le coup puisque l’OL a subi jusqu’à la fin du match. Le Néerlandais a encore une fois fait parler sa puissance sur une ou deux interventions, mais a aussi reçu un jaune bête en gardant le ballon après avoir fait faute à la 90e minute.

Moreira et Maitland-Niles dans le même cas de figure

Ruddy Buquet n’a pas hésité à avertir le défenseur et cela le pousse désormais à faire attention. Ce carton était son quatrième depuis le début de la saison et Ruben Kluivert se retrouve ainsi sous la menace dans cette fin de saison. S’il vient à être sanctionné contre Rennes, dimanche prochain (20h45), l’ancien de Casa Pia manquera le dernier match de la saison contre Lens. Si cela arrive à Toulouse (10 mai) ou contre les Sang et Or (17 mai), la suspension prendra effet pour le prochain exercice. Ce cas de figure s'applique également à Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles, en sursis depuis le match contre Lorient.