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Afonso Moreira (OL) face à Noah Cadiou (Lorient)
Afonso Moreira (OL) face à Noah Cadiou (Lorient) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avertis lors d'OL - Lorient, Moreira et Maitland-Niles en sursis

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Encore privé de Nicolas Tagliafico contre le PSG, l'OL pourrait bien perdre Ainsley Maitland-Niles et/ou Afonso Moreira dans le sprint final. Les deux Lyonnais sont sous la menace après avoir récolté un jaune dimanche contre Lorient.

    Un sprint final sous pression. Il ne reste désormais plus que cinq journées de championnat et l'OL reste dans la course à la Ligue des champions. Malgré la spirale négative des dernières semaines, la formation rhodanienne n'est pas décrochée, au contraire. La victoire contre Lorient (2-0) a permis de retrouver la cinquième place et de n'être qu'à deux longueurs de Lille, troisième. Il faudra malgré tout ramener un résultat du Parc des Princes pour que l'espoir de Ligue des champions soit toujours bien présent. Pour ce rendez-vous contre le PSG, Paulo Fonseca ne pourra toujours pas compter sur Nicolas Tagliafico. L'Argentin, suspendu à Angers et contre Lorient, purgera son dernier match contre le leader parisien.

    Passer le PSG pour ne pas manquer le choc contre Rennes

    Lors de ce déplacement dans la capitale, deux joueurs seront à présent sous la menace d'une suspension pour l'un des trois derniers matchs de cette saison de Ligue 1. En effet, face à Lorient, Ainsley Maitland-Niles ainsi qu'Afonso Moreira ont tous deux récolté leur quatrième carton jaune. Une situation qui pourrait donc leur faire manquer la réception de Rennes le 3 mai prochain en cas d'avertissement contre le PSG et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Vu l'impact de l'ailier portugais, ce serait un énième coup dur pour l'OL, qui doit déjà composer sans Malick Fofana, Ernest Nuamah et Pavel Sulc dans le secteur offensif.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 13 Avr 26 à 15 h 52

      De toute façon Moreira sera très important peut importe le concurrent, et va prendre un jaune d'ici la fin de saison. Ce serait peut-être mieux une fois que Fofana sera revenu (jamais?).

      AMN c'est vraiment redevenu un joueur moyen qui n'apporte rien de spécial.

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    2. Avatar
      Mopi do Brasil - lun 13 Avr 26 à 15 h 57

      Moreira a pris un jaune idiot, hier. Grosse erreur de sa part. Sa probable absence d'ici à la fin de saison peut nous couter une qualification européenne !

      Signaler

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