Mis sous pression par ses concurrents directs, l'OL a réussi à sortir de sa mauvaise série pour garder le contact. Avec seulement quatre points entre le troisième et le septième, la lutte s'annonce acharnée jusqu'au bout.
Cela aurait pu les bloquer, leur faire perdre leurs moyens. Pourtant, les joueurs de l'OL assurent que les résultats du week-end "n'avaient pas créé une pression supplémentaire". Il est certainement plus facile de le dire une fois la victoire acquise contre Lorient (2-0). Cependant, il y avait bien une pression du résultat dimanche soir, après avoir été sorti des places européennes suite aux victoires de Rennes, Marseille ou encore Lille. Non sans mal, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi à prendre les trois points contre les Merlus et donc à répondre à leurs concurrents directs pour l'Europe. "Cette course va se jouer sur des détails. Il va falloir bien défendre et dans le même temps convertir les opportunités qui s'offrent à nous", a confié Orel Mangala après le match.
Greif : "Il va falloir se battre jusqu'au bout"
En gagnant, l'OL a retrouvé la cinquième place qu'il occupait avant le début de la 29e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Corentin Tolisso pointent à deux longueurs de Lille, troisième, mais n'en ont que deux d'avance sur Monaco, septième. Avec un déplacement au PSG dimanche, le classement lyonnais pourrait bien bouger dans une semaine. Mais sur la durée, l'OL ne doit pas faire d'autres faux pas. Une pression positive pour Dominik Greif. "C'est une bonne chose, la compétitivité de ce championnat est haute et c'est une belle vitrine pour la Ligue 1. Tout le monde est proche et il va falloir se battre jusqu'au bout. J'espère que cette victoire (contre Lorient) va nous lancer."
Avec le PSG, Rennes ou encore Lens au programme, l'OL n'a clairement pas le calendrier le plus simple. Mais le résultat final pourrait en être que plus beau.
Des détails... Si les autres ne font pas un faux, on aura quedal... en l'état actuel des choses, nous ne prendrons logiquement rien dimanche soir prochain, donc retour a la probable 7éme place...
Les places se joueront au dernier match , et ce sera Lens qui viendra sans doute pas en victime expiatoire pour terminer leur saison ( bien qu'en ce moment, pierrot ait du mal à tenir ses joueurs , certains se sentent déjà ailleurs ou en vacances ... )
Je suis sûr que Pierre, en tant que vrai supporter de l'OL, s'il le peut, va faire quelque chose pour nous faciliter la tâche lors de cette dernière journée.
Perso à sa place, si la deuxième place au classement est déjà validée (de moins en moins sûr...), je fais jouer quelques jeunes, et je tente un schéma tactique différent. Histoire de justifier le truc, "oui on prépare la saison prochaine blablabla", et hop défaite contre l'OL.
Si grâce à ce résultat on passe de la conférence à l'EL ou bien de barrage de LDC à LDC direct, ça peut changer l'avenir du club ! 😉
Effectivement vu le nombre de concurrents directs, il va y avoir des erreurs de commise. Nous aussi. Chaque détail va compter, attention à ne pas céder à la pression pour cette course à une place européenne.
D'ailleurs cela fait depuis quelques années maintenant qu'il y a toujours ce suspens jusqu'en fin de saison pour connaitre le classement de la 3e à la 7e place. Et ce sont toujours les mêmes équipes qui s'y battent.
Tout se joue sur des détails, et ces détails sont surtout les cadrages sur pigeons ou dans les gants; et les passes pourries qui profitent à l'adversaire.