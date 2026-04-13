Mis sous pression par ses concurrents directs, l'OL a réussi à sortir de sa mauvaise série pour garder le contact. Avec seulement quatre points entre le troisième et le septième, la lutte s'annonce acharnée jusqu'au bout.

Cela aurait pu les bloquer, leur faire perdre leurs moyens. Pourtant, les joueurs de l'OL assurent que les résultats du week-end "n'avaient pas créé une pression supplémentaire". Il est certainement plus facile de le dire une fois la victoire acquise contre Lorient (2-0). Cependant, il y avait bien une pression du résultat dimanche soir, après avoir été sorti des places européennes suite aux victoires de Rennes, Marseille ou encore Lille. Non sans mal, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi à prendre les trois points contre les Merlus et donc à répondre à leurs concurrents directs pour l'Europe. "Cette course va se jouer sur des détails. Il va falloir bien défendre et dans le même temps convertir les opportunités qui s'offrent à nous", a confié Orel Mangala après le match.

Greif : "Il va falloir se battre jusqu'au bout"

En gagnant, l'OL a retrouvé la cinquième place qu'il occupait avant le début de la 29e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Corentin Tolisso pointent à deux longueurs de Lille, troisième, mais n'en ont que deux d'avance sur Monaco, septième. Avec un déplacement au PSG dimanche, le classement lyonnais pourrait bien bouger dans une semaine. Mais sur la durée, l'OL ne doit pas faire d'autres faux pas. Une pression positive pour Dominik Greif. "C'est une bonne chose, la compétitivité de ce championnat est haute et c'est une belle vitrine pour la Ligue 1. Tout le monde est proche et il va falloir se battre jusqu'au bout. J'espère que cette victoire (contre Lorient) va nous lancer."

Avec le PSG, Rennes ou encore Lens au programme, l'OL n'a clairement pas le calendrier le plus simple. Mais le résultat final pourrait en être que plus beau.