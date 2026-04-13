OL - Lorient (2-0) : Mangala "heureux d'avoir gagné et joué"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Faisant partie des trois entrants décisifs à la mi-temps d'OL - Lorient, Orel Mangala était satisfait de retrouver le goût de la victoire (2-0). Le tout, une semaine avant un déplacement compliqué à Paris.

    On aurait presque envie de vous dire "enfin une victoire !"...

    Orel Mangala : Oui, ça fait du bien. Je pense qu'on l'attendait depuis un petit moment, cette victoire. Elle est toute aussi belle qu'ici à la maison devant notre public. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien.

    Il y avait une vraie importance à gagner ce match contre Lorient (2-0) ?

    Oui, je pense que c'était un moment décisif de pouvoir repartir avec la victoire. Les trois points avant un déplacement important aussi à Paris. On va préparer pendant une semaine le match et on sera prêt pour dimanche prochain.

    "On se concentre sur nous plus que sur nos concurrents"

    Le coach a fait trois changements à la mi-temps. Que vous a-t-il demandé ?

    Il nous a demandé d'apporter de l'énergie. C'est ce qu'on a fait d'entrée. On a su marquer très tôt. Et puis on a pu enchaîner après. C'était beaucoup de gestion. Je pense que c'est important aussi de ne pas encaisser. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a bien défendu. Donc voilà, on est contents.

    Comment avez-vous abordé ce match en connaissant déjà les autres résultats ? Il y avait plus de pression ?

    Non, je ne pense pas que ça nous ait mis une sorte de pression. Comme je l'avais déjà dit auparavant, je pense que là, il faut se focaliser sur nous. On sort d'une série dans laquelle on n'avait pas beaucoup gagné. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Peu importe ce que les autres faisaient.

    Personnellement, ça fait du bien de jouer. La semaine passée, vous n'étiez pas rentré à Angers. C'était frustrant, j'imagine ?

    Très frustrant, c'est sûr. Quand tu ne participes pas au match, c'est frustrant. Aujourd'hui (dimanche), je suis content d'avoir fait 45 minutes. J'espère pouvoir postuler pour plus.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 13 Avr 26 à 12 h 33

      Il apporte beaucoup de fluidité dans le jeu. Par contre il était un peu retard, ou était monté un peu haut sur 1 ou 2 actions, qui ont permis des contres rapides de nos adversaires ! Donc attention tout de même au placement, mais c'était peut-être une demande de Fonseca d'avoir tous les milieux de terrain assez haut.

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