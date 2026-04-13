Dimanche, l'équipe de France U23 s'est imposée 1-0 contre l'Écosse en Espagne. Pour l'occasion, Vicki Becho portait le brassard de capitaine. Ce lundi, Maïssa Fathallah et les U19 françaises jouent une partie de leur qualification à l'Euro U19.

Son expérience parle pour elle et Fabien Lefevre a donc décidé d'en faire sa capitaine. En Espagne depuis quelques jours, l'équipe de France U23 a bien lancé son tournoi amical du côté de Murcie avec Vicki Becho comme cheffe de file. À 22 ans, l'ailière d'OL Lyonnes enchaîne les sélections dans l'antichambre des A et portait ainsi le brassard de capitaine dimanche après-midi face à l'Écosse. Pas grand-chose n'a filtré de cette opposition, si ce n'est que les Bleuettes se sont imposées 1-0 grâce à un but de Lucie Calba. Les jeunes Françaises disputeront un deuxième match, jeudi, soit contre les États-Unis soit contre le Danemark du côté de Pinatar.

Les U19 veulent s'offrir une finale contre l'Allemagne

Chez les U19 de l'équipe de France, la pression est un peu plus présente. Les Françaises jouent en effet le deuxième tour des qualifications pour l'Euro U19 qui se tient cet été. Après une première victoire contre la Slovaquie, les joueuses de Philippe Joly veulent enchaîner ce lundi midi face à l'Irlande. Un deuxième succès les mettrait dans les meilleures conditions avant d'affronter l'Allemagne pour la seule place qualificative pour le tournoi continental qui se jouera en Bosnie. Pour affronter les Irlandaises, seule Maïssa Fathallah est titulaire parmi les quatre joueuses d'OL Lyonnes retenues (Rafalski, Lambert et Tranchant).