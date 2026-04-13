Actualités
La banderole du Virage Nord pour les supporters de Saint-Etienne lors d'OL - Lorient
La banderole du Virage Nord pour les supporters de Saint-Etienne lors d’OL – Lorient (@OetL)

OL - Lorient (2-0) : le Kop Virage Nord au soutien… des supporters de l’ASSE

  • par David Hernandez

    • Dimanche soir, avant le coup d’envoi, le Kop Virage Nord a déployé une banderole en soutien aux groupes de supporters de l’ASSE. Certains ont une menace de dissolution au-dessus d'eux.

    Ce n’était certainement pas dans le bingo 2026 de l’OL. Pourtant, dimanche soir, les supporters lyonnais ont eu la surprise de voir une banderole en soutien au rival stéphanois. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match contre Lorient (2-0), le Kop Virage Nord a en effet lancé un message de soutien aux groupes de supporters de l’ASSE"Non à la dissolution des groupes stéphanois", pouvait-on lire sur la banderole. Ce message de soutien fait suite à une nouvelle procédure de dissolution par le ministère de l’Intérieur pour la dissolution des groupes historiques que sont les Magic Fans et les Green Angels.

    Les groupes stéphanois, premiers d'une longue série ?

    Ils doivent tous deux passer devant la commission consultative de prévention des violences à compter de ce lundi 13 avril. Après le soutien, le Virage Nord a vite repris ses habitudes envers le rival régional en entonnant des chants connus de tous et notamment le "Emmenez-moi à Geoffroy-Guichard". Mais qu’on ne s’y trompe pas. Aujourd’hui, c’est l’ASSE, demain, ce seront peut-être les groupes de l’OL, du PSG ou de Nantes qui seront touchés par cette procédure. L’unité dans la rivalité donc.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    Greif après OL - Lorient (2-0) : "Heureux d'avoir aidé l'équipe"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    La banderole du Virage Nord pour les supporters de Saint-Etienne lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : le Kop Virage Nord au soutien… des supporters de l’ASSE 11:00
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    Greif après OL - Lorient (2-0) : "Heureux d'avoir aidé l'équipe" 10:15
    Pablo Pagis au duel avec Clinton Mata lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : grande première pour l'arbitrage sonore en Ligue 1 09:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca après OL - Lorient (2-0) : "Bon de retrouver de la joie" 08:45
    Dominik Greif lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : Greif était incertain avant la rencontre 08:00
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : un triple changement et dix minutes de folie 07:30
    Endrick lors d'OL - Lorient
    Fonseca (OL) : "J'ai voulu piquer Endrick et il a bien répondu" 12/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/04/26
    Corentin Tolisso marque de la tête lors d'OL - Lorient
    L’OL bat Lorient (2-0) et met fin à sa série négative 12/04/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Endrick, Kango, Ghezzal... La composition de l'OL contre Lorient 12/04/26
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    Dix matchs sans victoire ? L'OL ne veut pas égaler le total de 1962 12/04/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - Lorient : Endrick sur le banc et Ghezzal en pointe ? 12/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    Sulc absent, Tolisso diminué… l’OL en manque de ses joueurs décisifs contre Lorient 12/04/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Face à Lorient, l'OL espère compter sur les difficultés des Merlus à l’extérieur 12/04/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Lorient : des vacances scolaires mais pas de stade plein 12/04/26
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    OL Lyonnes : Vicki Becho, seule internationale lyonnaise sur le pont 12/04/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : l’Olympico des réserves pour l’OM 12/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut