Dimanche soir, avant le coup d’envoi, le Kop Virage Nord a déployé une banderole en soutien aux groupes de supporters de l’ASSE. Certains ont une menace de dissolution au-dessus d'eux.

Ce n’était certainement pas dans le bingo 2026 de l’OL. Pourtant, dimanche soir, les supporters lyonnais ont eu la surprise de voir une banderole en soutien au rival stéphanois. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match contre Lorient (2-0), le Kop Virage Nord a en effet lancé un message de soutien aux groupes de supporters de l’ASSE. "Non à la dissolution des groupes stéphanois", pouvait-on lire sur la banderole. Ce message de soutien fait suite à une nouvelle procédure de dissolution par le ministère de l’Intérieur pour la dissolution des groupes historiques que sont les Magic Fans et les Green Angels.

Les groupes stéphanois, premiers d'une longue série ?

Ils doivent tous deux passer devant la commission consultative de prévention des violences à compter de ce lundi 13 avril. Après le soutien, le Virage Nord a vite repris ses habitudes envers le rival régional en entonnant des chants connus de tous et notamment le "Emmenez-moi à Geoffroy-Guichard". Mais qu’on ne s’y trompe pas. Aujourd’hui, c’est l’ASSE, demain, ce seront peut-être les groupes de l’OL, du PSG ou de Nantes qui seront touchés par cette procédure. L’unité dans la rivalité donc.