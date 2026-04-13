Greif après OL - Lorient (2-0) : "Heureux d'avoir aidé l'équipe"

Auteur d'une parade importante juste avant la mi-temps, Dominik Greif a grandement aidé à casser la mauvaise spirale de l'OL. Néanmoins, le gardien slovaque ne voulait pas tirer la couverture sur lui.

Vous êtes le grand monsieur de cet OL - Lorient (2-0). À quel point est-ce gratifiant ?

Je suis heureux, mais le plus important, ce sont les trois points. C'est bien d'être élu homme du match. Ce n'est jamais facile pour le gardien, mais je suis heureux d'avoir aidé l'équipe, et le plus important c'est que nous avons les trois points après une longue période sans gagner. Je suis très satisfait.

Le coach a fait trois changements à la mi-temps. Avez-vous compris ce choix ?

Je crois que le coach voit toujours les choses de la meilleure façon, et il fait ce qui est le plus important pour l'équipe et ce qu'il pense être le meilleur pour l'équipe. Cela a clairement aidé l'équipe ce dimanche, dès la sortie du vestiaire et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. C'était une décision très importante.

À quel point il était impératif de faire un résultat contre Lorient ?

C'est vraiment important. Je pense que nous n'avons pas si mal joué ces dernières semaines, mais il manquait quelque chose pour gagner. J'espère qu'avec cette victoire, on pourra repartir sur une série de victoires et finir le plus haut possible au classement.