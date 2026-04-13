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Pablo Pagis au duel avec Clinton Mata lors d'OL - Lorient
Pablo Pagis au duel avec Clinton Mata lors d’OL – Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient (2-0) : grande première pour l'arbitrage sonore en Ligue 1

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dimanche, le match OL - Lorient a donné lieu à une première en Ligue 1. Benoit Bastien a justifié sa décision de ne pas siffler un penalty à l’ensemble du public de Décines et des téléspectateurs.

    Les mauvaises langues diront qu’il fallait bien le faire pour ne pas voir un nouveau test faire pschitt. Ce dimanche, le match entre l’OL et Lorient (2-0) a donné lieu à une deuxième expérience de sonorisation des échanges entre l’arbitre et la VAR. Une semaine auparavant, le PSG - Toulouse n’avait pas donné lieu à une situation litigieuse et donc pas de possibilité de se faire un réel avis. Alors à la 68e minute quand un joueur lorientais s’est écroulé dans la surface après s’être pris les pieds dans Afonso Moreira, l’occasion était trop belle pour la laisser passer. Tout le monde avait vu la poussette de Panos Katséris sur l’ailier de l’OL, mais Benoit Bastien a bien été appelé par la VAR pour aller visionner l’action.

    Pantaloni : "C'est un peu scénarisé"

    Si l’on s’attendait à entendre les échanges entre l’arbitre central et l’assistance, il n’en a rien été puisque cela s’est limité à une simple annonce de la décision. Pas de quoi convaincre les protagonistes de cette rencontre. "La manière dont ça s’est passé est un peu surprenante. Je ne m’attendais pas à ça. C’est vrai que c’est un peu scénarisé et ça prend un peu de temps aussi, a regretté Olivier Pantaloni. C’est à destination des spectateurs parce que je n’ai rien entendu de l’explication." Pas sûr que les 43 551 spectateurs présents au Parc OL aient plus entendu.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 13 Avr 26 à 9 h 34

      Ceux qui étaient au stade vous en avez pensé quoi ?

      Je pense que quand t'es dans le stade tu ne vois pas tout, et donc avoir ce retour là de l'arbitre c'est intéressant.

      Par contre avoir le retour audio des échanges entre l'arbitre et ses assistants et/ou de la VAR, ça risque de ne pas arriver tout de suite !

      Imaginez les sifflets dans le stade si les arbitres ne mentionnent même pas une faute non sifflée en début de l'action sur un but des adversaires... Enfin bref, je ne sais pas si on trouvera des solutions un jour à ces problématiques arbitrales...

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