Fonseca après OL - Lorient (2-0) : "Bon de retrouver de la joie"

Pas vraiment satisfait du visage de l'OL en première mi-temps contre Lorient, Paulo Fonseca était malgré tout satisfait de casser la spirale négative avant d'affronter le PSG dimanche prochain.

Est-ce un grand soulagement pour l'OL de gagner enfin un match (2-0), après neuf matchs sans succès ?

Paulo Fonseca : Oui, c'est bien de retrouver ces sentiments de victoire, d'avoir de la joie et du positif à la fin d'un match. C'est vraiment important, comme il était aussi très important de gagner contre Lorient.

Vous avez trouvé votre équipe crispée en première période ? Un peu tendue ?

Comme d'habitude, avec beaucoup de difficultés contre les équipes qui défendent comme ça. Je pense qu'on est bien entré dans le match lors des 10-15 premières minutes. On n'a pas réussi à être tranquille mentalement dans nos choix. Ce sont des difficultés normales vu la situation avant le match.

"Les sifflets du public à la mi-temps sont normaux"

La première mi-temps n'a pas été très réussie, il y a même eu des sifflets du Parc OL. Comment l'expliquer ?

C'est la situation autour de l'équipe, les neuf matchs sans victoire. Je pense que tout le monde peut comprendre la réaction de notre supporter. Mais j'ai dit aux joueurs que nous devions continuer. La réaction du public est normale. Nous devons continuer à être forts mentalement et à nous concentrer sur les choses que nous devions changer. Parce qu'un but change rapidement l'émotion, la réaction des personnes. Qu'a-t-on vu après le deuxième but ? Les supporters ont tout fait pour aider l'équipe.

Est-ce que cette victoire va redonner un petit peu d'air, un petit peu de confiance à tout le monde ?

Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important en ce moment. Je pense que dans les derniers matchs, l'équipe aurait mérité d'autres résultats. L'équipe a fait de bonnes choses, mais à la fin, il y a eu neuf matchs sans gagner. Je pense que la victoire apporte une douce confiance.