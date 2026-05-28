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Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022
Vicki Becho lors de la Coupe du monde U20 en 2022 (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

La France avec Bacha, Sombath, Becho et Katoto (OL Lyonnes) en juin

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • En délicatesse dans les qualifications au Mondial, la France affrontera la Pologne et l'Irlande en juin. Avec dans l'équipe Selma Bacha, Alice Sombath, Vicki Becho et Marie-Antoinette Katoto (OL Lyonnes).

    La saison ne sera pas terminée vendredi soir pour les internationales d'OL Lyonnes. En effet, elles seront amenées à disputer des matchs internationaux en juin. Avec la France notamment. Ce jeudi, Laurent Bonadei a dévoilé la liste des 26 joueuses sélectionnées pour le prochain stage. Un groupe comportant quelques surprises d'ailleurs.

    Becho, un an et demi plus tard

    Du côté d'OL Lyonnes, on retrouve quatre footballeuses plutôt habituées de l'équipe : Selma Bacha, Alice Sombath, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho. L'ailière, qui a retrouvé un rôle de titulaire ces dernières semaines, profite notamment de l'absence de Kadidiatou Diani. Son dernier match avec les Bleues remonte à un an et demi. C'était en décembre 2024, lors d'un amical perdu face à l'Espagne.

    Une première pour Mendy et Swierot

    Des jeunes se glissent dans l'effectif. Certaines pour la première fois. Maéline Mendy, qui reviendra à Lyon cet été suite à son prêt au Paris FC, s'apprête à découvrir les A. Ce qui récompense sa superbe saison avec le PFC. Idem pour Julie Swierot, actuellement à Nantes. Les deux 2006 ont bien rentabilisé leur transfert provisoire en D1. Leur consœur de la même génération, Wassa Sangaré, confirme et espère vivre sa troisième cape.

    Les Françaises seront sous pression. Deuxièmes de leur poule qualificative pour la Coupe du monde 2027, elles doivent battre la Pologne (05/06) et l'Irlande (09/06). Mais aussi souhaiter un mauvais résultat des Pays-Bas de Damaris Egurrola, qui sont en tête. Si ce n'est pas le cas, elles devront en passer par les barrages.

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    6 commentaires
    1. chignol
      chignol - jeu 28 Mai 26 à 12 h 18

      Sept Fenottes sélectionnées, ça doit faire un bon moment que ce n'était pas arrivé.

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 28 Mai 26 à 12 h 21

      Je vois mal les hollandaises céder leurs première place. La France va sûrement être obligé de passer par les barrages, bon pas grave pour les fenottes ça va leurs faire des matchs d'entraînement car de toute façon elles reprennent le championnat qu'à la fin de l'année...
      C'est bien que le sélectionneur convoque des jeunes joueuses, c'est l'avenir de l'équipe de France.
      Maeline a fait une très bonne saison au PFC, espérons que Giraldez va lui donner quelques occasions d'être titulaire...

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    3. isabielle
      isabielle - jeu 28 Mai 26 à 12 h 31

      Griedge M'Bock... qui était capitaine est pas sur la liste ?... Blessée ou "trop vieille selon Lolo" ? 😉

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    4. isabielle
      isabielle - jeu 28 Mai 26 à 12 h 32

      hs : Arrivée cool à l'entrainement aujourd'hui... 🤗dernière séance de Lindsey...
      https://www.instagram.com/reel/DY4PnG_M9XJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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    5. isabielle
      isabielle - jeu 28 Mai 26 à 12 h 36

      Bien les mettre au fond demain !!! 🤝🔴🔵
      https://www.instagram.com/reel/DY2jNjfRuSx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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      1. janot06
        janot06 - jeu 28 Mai 26 à 12 h 44

        Ce qu'on aurait aimé voir dernièrement...

        Signaler

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