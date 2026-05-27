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Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
Kénan Doganay, capitaine de l’équipe de France U17 (@Fédération slovène)

Euro U17 : entrée ratée pour Doganay (OL) et la France

  • par David Hernandez

    • Lundi, l’équipe de France U17 faisait son entrée en lice à l’Euro en Estonie. Les coéquipiers de Kenan Doganay, remplaçant au coup d’envoi, ont perdu contre l’Italie.

    Un match et déjà dos au mur. Pour son entrée en lice contre l’Italie, l’équipe de France U17 a mordu la poussière avec une défaite 1-0. Dans cet Euro U17 en Estonie où les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, les Bleuets vont donc déjà jouer leur peau vendredi face au Danemark. Les Danois, vainqueurs du Monténégro lundi, sont en ballotage favorable et pourraient ainsi mettre fin aux espoirs français. Ce qui serait une grosse surprise et un vrai coup dur pour José Alcocer et ses joueurs.

    Entrée à la 83e minute pour Doganay

    Pour ce premier rendez-vous du tournoi continent, les U17 français ont fait face au réalisme italien, comme on peut difficilement faire mieux. Implacables défensivement, les Azzurri ont profité d’une erreur de main de Decrenisse pour ouvrir le score à la 55e minute. Les Bleuets, renforcés par l’entrée de Kenan Doganay à la 83e minute, ont poussé jusqu’au bout sans parvenir à faire sauter le verrou adverse. Frustrant avec désormais la pression du résultat, vendredi face au Danemark.

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