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Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes) (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

OL Lyonnes - Paris FC : déjà 15 000 billets, profitez de notre code promo

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce vendredi (21h), OL Lyonnes dispute la finale des play-offs de Première Ligue contre le Paris FC. A l'occasion de cette finale, le club espère attirer du monde au Parc OL où plus de 15 000 spectateurs sont déjà attendus. Grâce à Olympique-et-Lyonnais, profitez d'une offre qui ne sera pas de trop en cette période de forte chaleur.

    Un troisième titre à aller chercher, une dernière sortie pour Lindsey Heaps, une dernière tout simplement cette saison. Ce vendredi, OL Lyonnes clôture son exercice 2025-2026 avec une finale des play-offs de Première Ligue. Tenantes du titre, les Fenottes veulent bien évidemment conserver leur couronne nationale face au Paris FC. La première place de la saison régulière a assuré à Jonatan Giraldez et ses joueuses de recevoir pour cet ultime match décisif. Ce sera donc au Parc OL que OL Lyonnes espère fêter cette saison avec un troisième titre et essayer - un petit peu - la déception de la Ligue des champions. Pour cela, le club espère compter sur un maximum de supporters vendredi soir (21h) avec des animations tout au long de la soirée.

    20€ avec quatre boissons

    En ce début de semaine, à l'heure où les coéquipières de Wendie Renard ont repris le chemin de l'entraînement, la barre des 15 000 places avait été passée, selon nos informations. OL Lyonnes espère faire mieux que face à Arsenal (22 505) voire à viser la barre des 30 000 spectateurs. Pour y arriver, le club n'a pas hésité à mettre en place une offre qui ne sera pas de trop en cette période de forte chaleur. En entrant le code promo fourni par Olympique-et-Lyonnais, OLETLY, en cliquant sur ce lien, profitez d'une remise de 5€ sur l'achat d'une place avec quatre boissons incluses. Soit 20€ au lieu de 25€ pour le tarif classique. Rien de mieux pour s'hydrater pendant 90 minutes.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 26 Mai 26 à 17 h 41

      Je l'attendais cette annonce et je peux dire que c'est déjà bien même très bien , un Samedi n'étant pas un gage de public vu le beau temps qui incite aux projets de sortie hors de Lyon.

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