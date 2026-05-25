Dimanche, Corentin Tolisso et son association organisaient leur 3e tournoi inclusif à L’Arbresle. Avec la présence d'un autre joueur de l'OL.

Depuis l'été dernier, Khalis Merah et Corentin Tolisso ne se quittent plus, ou presque. Avant les vacances d'été, les deux milieux de terrain ont encore partagé un moment ensemble dimanche. À peine revenu d'Oslo, où il a assisté à la finale de la Ligue des champions d'OL Lyonnes samedi, le Majolans a rendu visite à son capitaine et mentor à L'Arbresle.

Des équipes mixtes et du partage

C'est là que se tenait la 3e édition du tournoi organisé par l'association Toliss’All. Un évènement inclusif qui, durant une journée, propose aux personnes en situation de handicap de jouer des matchs entre équipes complètement mixtes. Le champion du monde donne de sa personne, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, lors de ce rendez-vous qui lui tient très à cœur. Autographes, photos... Il n'a pas hésité à mouiller le maillot.

Et ce 24 mai, il était donc accompagné du jeune milieu, qui est lui aussi apparu sur la pelouse du stade Jean-Michel Aulas. Un grand moment de partage pour les participants et les curieux. En attendant de retrouver d'autres joueurs lyonnais lors d'une quatrième édition ?