Encouragées par plusieurs de leurs anciennes coéquipières, les joueuses d'OL Lyonnes avaient également reçu le soutien de la section masculine. Michael Gerlinger a pris place aux côtés de Michele Kang, tandis que Khalis Merah était en tribune à Oslo.

De notre envoyé spécial à Oslo.

La disette va s'étirer pour encore une saison a minima. Samedi, à Oslo, OL Lyonnes voulait enfin briser le signe indien et retrouver les joies d'un succès en Ligue des champions. Malheureusement, le FC Barcelone a encore fait parler son efficacité pour prendre le meilleur en finale (4-0). Le score est sévère au vu de la physionomie du match, mais c'est une défaite quand même, la deuxième après 2024 contre le club catalan.

Le sacre à Turin en 2022 reste donc le dernier titre européen pour OL Lyonnes et il y avait pourtant certaines des principales protagonistes de cette soirée turinoise présentes à Oslo. En plus d'Amel Majri, présente dès vendredi, d'anciennes Fenottes étaient venues apporter leur soutien. Après une escale à Lyon en milieu de semaine, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry ont pris place en tribunes, aux côtés de Danielle van de Donk, Ellie Carpenter ou encore Melvine Malard.

Merah déjà présent contre Arsenal

Les coéquipières de Wendie Renard ont également pu compter sur les encouragements de l'équipe masculine. En qualité de directeur général de l'OL et membre du conseil d'administration d'Eagle Football Group (ex-OL Groupe), Michael Gerlinger avait fait le déplacement jusqu'à Oslo, comme révélé par Olympique-et-Lyonnais. Khalis Merah, déjà aperçu contre Arsenal pour le match retour, avait lui aussi pris la direction de la Norvège pour prendre place à l'Ullevaal Stadion. Ça n'a malheureusement pas porté chance aux Fenottes.