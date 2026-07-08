Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
Moussa Niakhaté lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : les dates de retour de Niakhaté, Nuamah et Šulc

  • par Gwendal Chabas

    • Pavel Šulc sera le premier mondialiste à revenir à l'entraînement. Le Tchèque retrouvera le groupe lundi, plusieurs jours avant Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah.

    Nicolas Tagliafico a eu chaud, mais l'Argentin sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde. Il est le dernier Lyonnais en lice. En effet, ses camarades ont été éliminés plus tôt, à l'image de Pavel Šulc. Avec la Tchéquie, l'attaquant n'a pas passé la phase de poules. Il est donc en repos depuis la fin juin. Ses vacances se prolongeront encore un peu, puisqu'il est attendu à l'entraînement lundi 13 juillet, a précisé OL Play.

    Le Tchèque sera donc disponible, vraisemblablement, pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août. Avec quelques matchs amicaux dans les jambes en plus du stage en Allemagne (19-24 juillet). Une échéance à laquelle participera aussi Ernest Nuamah, puisqu'il doit revenir dans le groupe à ce moment-là. Le Ghanéen n'est plus en course dans le tournoi planétaire depuis le 16e perdu face à la Colombie samedi.

    Niakhaté attendu à la fin du mois

    Moussa Niakhaté, lui, aura un peu de rab. Après une très longue saison 2025-2026, le défenseur sénégalais, qui a quitté le Mondial en 16es de finale après un scénario cruel contre la Belgique (3-2, a.p) mercredi dernier, réattaquera en club à la fin du mois. Le 25 juillet, après le voyage de l'autre côté du Rhin. Il est de toute façon suspendu pour la première échéance européenne après son carton rouge lors de la seconde manche face au Celta de Vigo en 8es de finale de Ligue Europa.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : suivez la conférence de presse Corentin Tolisso, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : suivez la conférence de presse Corentin Tolisso, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger 13:25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les dates de retour de Niakhaté, Nuamah et Šulc 13:05
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    Pour sa reprise, l'OL l'emporte grâce à sa jeunesse face au Mâcon 71 (5-2) 12:27
    Dzsenifer Marozsan à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : à 34 ans, Dzsenifer Marozsán met un terme à sa carrière 10:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mâcon 71 : Tolisso capitaine, des recrues déjà sur le pont 09:29
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Noah Duclieu et Nathanaël Beta ont officiellement signé leur contrat 09:25
    Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d'Argentine - Panama
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) miraculée 08:40
    Nicolas Puydebois (Mâcon 71) : "Incarner la meilleure adversité possible" face à l'OL 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
    Mercato : Bruno Cheyrou (ex-OL) fait son retour dans un club de Ligue 1 07:30
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    OL - Mercato : Steeve Kango signe officiellement professionnel 07/07/26
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    Tagliafico, dernier joueur de l'OL en lice à la Coupe du monde 07/07/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Thiago Almada (ex-OL) devrait rejoindre River Plate 07/07/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL – Mercato : Kenan Doganay va s'engager avec Leverkusen 07/07/26
    Ferland Mendy (ex-OL) devant le tribunal 07/07/26
    Supporteurs Glasgow Rangers
    OL - Mercato : la piste Chermiti bat de l'aile 07/07/26
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    OL : le programme TV des deux premières journées est connu 07/07/26
    Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
    OL - match amical : présentation du Mâcon 71 07/07/26
    Matt Turner, gardien américain de Nottingham Forest
    Coupe du monde : fin de l'aventure pour Matt Turner (OL) et les États-Unis 07/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut