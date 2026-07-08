OL : les dates de retour de Niakhaté, Nuamah et Šulc

Pavel Šulc sera le premier mondialiste à revenir à l'entraînement. Le Tchèque retrouvera le groupe lundi, plusieurs jours avant Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah.

Nicolas Tagliafico a eu chaud, mais l'Argentin sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde. Il est le dernier Lyonnais en lice. En effet, ses camarades ont été éliminés plus tôt, à l'image de Pavel Šulc. Avec la Tchéquie, l'attaquant n'a pas passé la phase de poules. Il est donc en repos depuis la fin juin. Ses vacances se prolongeront encore un peu, puisqu'il est attendu à l'entraînement lundi 13 juillet, a précisé OL Play.

Le Tchèque sera donc disponible, vraisemblablement, pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août. Avec quelques matchs amicaux dans les jambes en plus du stage en Allemagne (19-24 juillet). Une échéance à laquelle participera aussi Ernest Nuamah, puisqu'il doit revenir dans le groupe à ce moment-là. Le Ghanéen n'est plus en course dans le tournoi planétaire depuis le 16e perdu face à la Colombie samedi.

Niakhaté attendu à la fin du mois

Moussa Niakhaté, lui, aura un peu de rab. Après une très longue saison 2025-2026, le défenseur sénégalais, qui a quitté le Mondial en 16es de finale après un scénario cruel contre la Belgique (3-2, a.p) mercredi dernier, réattaquera en club à la fin du mois. Le 25 juillet, après le voyage de l'autre côté du Rhin. Il est de toute façon suspendu pour la première échéance européenne après son carton rouge lors de la seconde manche face au Celta de Vigo en 8es de finale de Ligue Europa.