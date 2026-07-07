Alors que la rumeur Chermiti enflait ces derniers jours du côté de l'OL, la piste menant vers l'attaquant des Rangers semble s'essouffler.

Quel numéro 9 pour l'attaque lyonnaise ? Orphelin des départs de Yaremchuk et d'Endrick, l'OL n'a toujours pas déniché la perle rare pour occuper le poste d'avant-centre.

Plusieurs noms ont circulé depuis plusieurs semaines. Aucune piste sérieuse ne semble se détacher à l'heure actuelle. Les dirigeants ont néanmoins pris l'habitude d'avancer leurs pions de façon discrète, à l'image du recrutement d'Endrick la saison passée qui avait surpris tout le monde.

La cellule de recrutement passe à l'offensive pour Chermiti

En prospectant sur des marchés moins médiatisés, le club lyonnais est à l'affût des bonnes affaires. Le championnat écossais constitue une cible de choix pour l'OL.

Une information relayée chez nos confrères de Foot Mercato nous apprend ainsi que le club s'est officiellement positionné pour l'attaquant Youssef Chermiti. D'après leurs indiscrétions, le responsable du recrutement lyonnais Benjamin Charrier s'est rapproché du board des Rangers pour trouver une issue positive à ce dossier. Très apprécié par Paulo Fonseca, le chef du recrutement aura fort à faire pour persuader ses homologues écossais de libérer leur buteur.

15 buts et 5 passes décisives en 41 matchs lors de la saison 2025/2026

Le joueur de 22 ans sort d'une saison aboutie avec les Glasgow Rangers. L'international espoir portugais a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives avec le club écossais la saison dernière. Le longiligne avant-centre (1m92) pourrait donc constituer une recrue avec un profil intéressant pour les Gones.

Sous contrat jusqu'en 2029, la tâche s'annonce cependant ardue pour déloger le buteur de l'Ibrox Stadium. Le club de Glasgow ne souhaitant pas se démunir d'un élément indispensable à son attaque, les dirigeants rhodaniens devront se montrer convaincants pour réaliser cette transaction.