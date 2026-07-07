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Supporteurs Glasgow Rangers
Supporteurs Glasgow Rangers (Photo by ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)

OL - Mercato : La piste Chermiti bat de l'aile

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Alors que la rumeur Chermiti enflait ces derniers jours du côté de l'OL, la piste menant vers l'attaquant des Rangers semble s'essouffler.

    Quel numéro 9 pour l'attaque lyonnaise ? Orphelin des départs de Yaremchuk et d'Endrick, l'OL n'a toujours pas déniché la perle rare pour occuper le poste d'avant-centre.

    Plusieurs noms ont circulé depuis plusieurs semaines. Aucune piste sérieuse ne semble se détacher à l'heure actuelle. Les dirigeants ont néanmoins pris l'habitude d'avancer leurs pions de façon discrète, à l'image du recrutement d'Endrick la saison passée qui avait surpris tout le monde.

    La cellule de recrutement passe à l'offensive pour Chermiti

    En prospectant sur des marchés moins médiatisés, le club lyonnais est à l'affût des bonnes affaires. Le championnat écossais constitue une cible de choix pour l'OL.

    Une information relayée chez nos confrères de Foot Mercato nous apprend ainsi que le club s'est officiellement positionné pour l'attaquant Youssef Chermiti. D'après leurs indiscrétions, le responsable du recrutement lyonnais Benjamin Charrier s'est rapproché du board des Rangers pour trouver une issue positive à ce dossier. Très apprécié par Paulo Fonseca, le chef du recrutement aura fort à faire pour persuader ses homologues écossais de libérer leur buteur.

    15 buts et 5 passes décisives en 41 matchs lors de la saison 2025/2026

    Le joueur de 22 ans sort d'une saison aboutie avec les Glasgow Rangers. L'international espoir portugais a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives avec le club écossais la saison dernière. Le longiligne avant-centre (1m92) pourrait donc constituer une recrue avec un profil intéressant pour les Gones.

    Sous contrat jusqu'en 2029, la tâche s'annonce cependant ardue pour déloger le buteur de l'Ibrox Stadium. Le club de Glasgow ne souhaitant pas se démunir d'un élément indispensable à son attaque, les dirigeants rhodaniens devront se montrer convaincants pour réaliser cette transaction.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - mar 7 Juil 26 à 11 h 17

      Ca semble être un joueur déjà trop remarqué pour nos finances. Il me semble que dans ce mercato, l'idée était de rester sur des montants maximum autour de 15M, comme l'année dernière (et le plus élevé était 13M pour Morton je crois). Je nous verrais bien acheter un AC à moins de 10M dans un premier temps. Profil Robbie Ure (qui en plus est en plein championnat, donc physiquement opé pour le tour préliminaire de CL), et peut-être que si on se qualifie, l'OL prendra un AC plus cher fin aout, étant assuré d'avoir 50M de plus dans les caisses et des matchs de très haut niveau à jouer.

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    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 7 Juil 26 à 11 h 18

      Cette piste ne présente aucun intérêt au dessus de 12 Millions ! Je pense qu’il doit exister des opportunités dans les championnats de l Est de l Europe où les pays nordiques. Quand on constate le niveau des joueurs Norvégiens en coupe du monde, on ne peut que suivre leur championnat avec attention ! Et en plus physiquement ils sont très costauds..

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