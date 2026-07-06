OL – Mercato : Emeric Etonde va s'engager avec Nice

Malgré un contrat stagiaire jusqu'en juin 2027 et un statut de cadre du groupe U19 de l'OL la saison dernière, Emeric Etonde s'apprête à rejoindre l'OGC Nice.

L'aventure touche à sa fin pour Emeric Etonde. Selon une indiscrétion du journaliste Abdel Hamed relayée par le compte X @Borgia_OL_acad, toujours bien informé sur l'actualité de l'académie lyonnaise, le défenseur central franco-camerounais va quitter l'OL cet été.

Selon toute vraisemblance, Emeric Etonde devrait s'engager avec Nice après y avoir passé un essai concluant au début du mois de mai.

Le natif de Montreuil a disputé une trentaine de matches la saison dernière avec le groupe U19. Il était également apparu à cinq reprises avec l'équipe réserve dirigée par Gueida Fofana.

Le chassé croisé Lyon - Nice

Membre de la génération 2007 comme Khalis Merah et Enzo Molebe, Emeric Etonde était arrivé à l'OL en 2019 en provenance du Paris FC et avait signé un contrat stagiaire de deux ans en juin 2025 avec le club.

Un recrutement aux accents de post-formation très en vogue actuellement chez les différents protagonistes de la Ligue 1 et un nouveau pied de nez entre l'OL et le club niçois. Le club rhodanien a en effet réussi à enrôler Kaïl Boudache dans les mêmes circonstances. Le néo-Lyonnais n'avait pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur avant de s'engager avec l'Olympique Lyonnais.

Emeric Etonde retrouvera un visage familier sur la Côte d'Azur : Fabien Caballero, directeur adjoint du centre de formation niçois, l'éducateur qui avait été à l'origine de son recrutement en 2019 entre Rhône et Saône après son aventure parisienne.