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OL – Mercato : Emeric Etonde va s'engager avec Nice

  • par Thomas Dioudonnat
  • 1 Commentaire

    • Malgré un contrat stagiaire jusqu'en juin 2027 et un statut de cadre du groupe U19 de l'OL la saison dernière, Emeric Etonde s'apprête à rejoindre l'OGC Nice.

    L'aventure touche à sa fin pour Emeric Etonde. Selon une indiscrétion du journaliste Abdel Hamed relayée par le compte X @Borgia_OL_acad, toujours bien informé sur l'actualité de l'académie lyonnaise, le défenseur central franco-camerounais va quitter l'OL cet été.

    Selon toute vraisemblance, Emeric Etonde devrait s'engager avec Nice après y avoir passé un essai concluant au début du mois de mai.

    Le natif de Montreuil a disputé une trentaine de matches la saison dernière avec le groupe U19. Il était également apparu à cinq reprises avec l'équipe réserve dirigée par Gueida Fofana.

    Le chassé croisé Lyon - Nice

    Membre de la génération 2007 comme Khalis Merah et Enzo Molebe, Emeric Etonde était arrivé à l'OL en 2019 en provenance du Paris FC et avait signé un contrat stagiaire de deux ans en juin 2025 avec le club.

    Un recrutement aux accents de post-formation très en vogue actuellement chez les différents protagonistes de la Ligue 1 et un nouveau pied de nez entre l'OL et le club niçois. Le club rhodanien a en effet réussi à enrôler Kaïl Boudache dans les mêmes circonstances. Le néo-Lyonnais n'avait pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur avant de s'engager avec l'Olympique Lyonnais.

    Emeric Etonde retrouvera un visage familier sur la Côte d'Azur : Fabien Caballero, directeur adjoint du centre de formation niçois, l'éducateur qui avait été à l'origine de son recrutement en 2019 entre Rhône et Saône après son aventure parisienne.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      amoureuxolforever - lun 6 Juil 26 à 8 h 43

      Il y a une grosse différence avec Boudache ,c'est que Etonde a encore un contrat en cours.
      Il faut faire comme avec Goebbels :exigez une indemnisation auprès de l'OGC NICE même peu importante, pour le libérer
      Il faut se faire respecter!!

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