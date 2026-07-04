Petit dernier dans le groupe de l'OL, Mohamed Ouédraogo a choisi le numéro 76. Une première dans l'histoire de l'Olympique lyonnais.

Fini le temps des numéros de 1 à 11 pour les titulaires, bien qu'on les aperçoive encore en Coupe de France et chez les amateurs. Aujourd'hui, les joueurs portent aussi bien le 2, comme Mads Bidstrup, que le 99, comme Noah Nartey. Les deux Danois sont à l'imposé, et entre les deux, on retrouve Mohamed Ouédraogo, qui a sélectionné un nombre inédit à se faire floquer à l'arrière du maillot. Le défenseur droit a privilégié le 76.

Hommage à son père

Une bonne raison à cela, puisqu'il y a un lien à la fois personnel et avec sa famille. "Mon père aime le chiffre 7, et le 6 est un porte-bonheur pour moi. J'ai mélangé les deux. Ça me permettra de me rappeler tout ce que j'ai traversé pour en arriver là", a-t-il confié lors de son interview de présentation au micro du club. Précédemment, il arborait le 29 au SCR Altach.

L'international burkinabè est le premier à choisir ce numéro dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Une manière inédite et originale de faire son entrée au sein du club rhodanien, lui qui a une attache particulière avec l'OL.