Mercato : après l'OL, Bryan Meyo signe au Portugal

Comme attendu, Bryan Meyo s'est engagé avec le SC Torreense. Il signe son premier contrat professionnel avec le club de 2e division portugaise.

C'est le lot de nombreux footballeurs chaque année. Ils ne passent pas le palier vers le monde professionnel dans leur club formateur, les places étant rares et chères. C'est ce qui est arrivé à Bryan Meyo du côté de l'OL. Arrivé en 2019 dans l'Académie, il a été au bout de son contrat stagiaire, mais n'a pas obtenu davantage cet été. Non conservé, il a tout de même trouvé un endroit pour rebondir. Vendredi, il s'est engagé en deuxième division portugaise avec le SC Torreense. Troisième l'an dernier, sa nouvelle équipe devrait à nouveau nourrir des ambitions en 2026-2027.

Nouveau chapitre dans sa carrière

À 20 ans, l'international gabonais (quatre capes, deux buts) ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. "L'aboutissement de nombreuses années de travail, de sacrifices, de doutes et de persévérance", a-t-il ajouté sur son compte Instagram. Il se dit heureux de "rejoindre un projet ambitieux, ce qui est une grande source de motivation", pour l'attaquant. La presse nationale évoquait un contrat de 3 ans pour le Montpelliérain de naissance. Le voilà désormais prêt à lancer pleinement son histoire professionnelle dans la banlieue de Lisbonne.