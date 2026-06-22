Non conservé à l'OL, Bryan Meyo va rebondir au Portugal

Alors que l'OL avait communiqué, début mai, une liste de joueurs non conservés à l'issue de la saison, Bryan Meyo y figurait. Quelques semaines plus tard, l'international gabonais de 20 ans a trouvé un nouveau point de chute.

Évoluant au centre de formation de l'OL depuis 2019, Bryan Meyo s'apprête à découvrir un nouveau championnat. Selon Record, l'ailier va s'engager avec le SC Torreense, en deuxième division portugaise, pour les trois prochaines saisons. Avant de quitter Lyon, le jeune offensif aura connu une progression remarquée dans les catégories de jeunes. Capitaine des U19 lors de la saison 2023-2024, il avait notamment inscrit 14 buts en 24 rencontres, ce qui lui avait permis de signer un contrat stagiaire la même année avec son club formateur.

Un contrat de trois ans l'attend au Portugal

Malgré son départ de l'OL où il n'a pas été conservé à l'issue de cette saison, Bryan Meyo conservait une certaine cote. Déjà appelé avec le Gabon malgré son absence d'expérience en équipe première, le joueur offensif va chercher à se lancer dans le monde professionnel. Le choix de Torreense s'inscrit donc dans cette volonté au sein d'un pays et d'un championnat où les exemples d'explosion sont légion. Avec un contrat de trois ans au Portugal, l'ancien Lyonnais tentera désormais de franchir un nouveau cap loin de son club formateur.