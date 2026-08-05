Très joli coup réalisé par OL Lyonnes cet été, Salma Paralluelo débarque avec un peu de pression. Toutefois, malgré les rumeurs, l’offre lyonnaise n’était pas la plus intéressante financièrement pour l’Espagnole.

Le départ de Kadidiatou Diani avait fait grincer quelques dents chez les supporters d’OL Lyonnes. Ce mécontentement a été atténué par l’arrivée de Salma Paralluelo en provenance du FC Barcelone. En fin de contrat avec le club catalan, l’ailière était un des gros poissons présents librement sur le marché des transferts. Entre le PSG, des clubs anglais et donc OL Lyonnes, la bataille s’annonçait tendue et dans un climat concurrentiel, la joueuse était forcément en position de force pour s’offrir un juteux contrat.

Les clubs anglais s'étaient montrés convaincants

La question de l’offre financière a fortement fait parler, certains assurant que Michele Kang avait succombé aux demandes espagnoles et ainsi à un salaire XXL. Selon les informations récoltées par Olympique-et-Lyonnais, Paralluelo gagnera bien sa vie à Lyon mais aurait pu toucher bien plus en optant pour un autre projet que celui d’OL Lyonnes. La proposition financière lyonnaise était la quatrième, la triple championne d’Europe ayant reçu trois offres plus lucratives, notamment en WSL. Si le chiffre reste un secret bien gardé, Salma Paralluelo a aussi choisi la France pour l’image que représente OL Lyonnes et le challenge sportif, incarné par Jonatan Giráldez, son ancien coach au Barça.