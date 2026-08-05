Très joli coup réalisé par OL Lyonnes cet été, Salma Paralluelo débarque avec un peu de pression. Toutefois, malgré les rumeurs, l’offre lyonnaise n’était pas la plus intéressante financièrement pour l’Espagnole.
Le départ de Kadidiatou Diani avait fait grincer quelques dents chez les supporters d’OL Lyonnes. Ce mécontentement a été atténué par l’arrivée de Salma Paralluelo en provenance du FC Barcelone. En fin de contrat avec le club catalan, l’ailière était un des gros poissons présents librement sur le marché des transferts. Entre le PSG, des clubs anglais et donc OL Lyonnes, la bataille s’annonçait tendue et dans un climat concurrentiel, la joueuse était forcément en position de force pour s’offrir un juteux contrat.
Les clubs anglais s'étaient montrés convaincants
La question de l’offre financière a fortement fait parler, certains assurant que Michele Kang avait succombé aux demandes espagnoles et ainsi à un salaire XXL. Selon les informations récoltées par Olympique-et-Lyonnais, Paralluelo gagnera bien sa vie à Lyon mais aurait pu toucher bien plus en optant pour un autre projet que celui d’OL Lyonnes. La proposition financière lyonnaise était la quatrième, la triple championne d’Europe ayant reçu trois offres plus lucratives, notamment en WSL. Si le chiffre reste un secret bien gardé, Salma Paralluelo a aussi choisi la France pour l’image que représente OL Lyonnes et le challenge sportif, incarné par Jonatan Giráldez, son ancien coach au Barça.
Pas question d'argent mais quand même... C'était pourtant le meilleur poisson pour le QSG.
Une Salma en plus d'une Selma !
Quant au "départ de Kadidiatou Diani [qui]avait fait grincer quelques dents chez les supporters d’OL Lyonnes", certaines et certains étaient quand même aussi contents ! Kadidiatou était loin de faire l'unanimité.
Pas compris les paroles d'OL-91 au-dessus.
Je lis tous les commentaires ou presque sur l'OL féminin depuis que je fréquente ce site et je n'ai aucun souvenir que quiconque ait sauté de joie à l'annonce du départ de Diani. Des avis plus ou moins nuancés peut-être, mais cette joueuse était globalement très appréciée.
Je ne parle évidemment pas des réseaux sociaux, que je ne fréquente pas, ni des commentaires du site L'Equipe dont les 3/4 sont des ramassis de propos misogynes sans le moindre intérêt.
D'accord !
Des supporters mettent un peu trop d'affect dans leur appréciation des joueuses alors que tout le reste leur échappe un peu de vue, en particulier les conditions qui amènent à leur venue à OLL tout comme celles de leur départ.
Perso, deux cas sont emblématiques de ce que je souhaite exprimer : Paralluelo (dont les conditions salariales ont été un point de fixation) & Sombath (que beaucoup voyaient comme la successeur naturelle de Wendie).
OK également pour le dernier paragraphe.
Est ce que Diani te paraissait assez féminine Toitoi? 😉