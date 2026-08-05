Battu 2-1 mardi par le Sparta Prague, l’OL est déjà dos au mur et doit impérativement gagner au match retour. Ce revers n’est-il finalement pas dans la continuité de la fin de saison passée qui laisse encore plus de regrets aujourd’hui ?

L’avantage de ne pas se montrer à la hauteur est qu’il n’y aura pas de calcul à faire mardi prochain au Parc OL. En s’inclinant 2-1 au match aller, l’OL devra obligatoirement battre le Sparta Prague par deux buts d’écart pour continuer à croire à son rêve de Ligue des champions. Ce dernier a pris un sacré coup au coup de sifflet final au stade Letna après une prestation insipide des Lyonnais. Paulo Fonseca est forcément dans le viseur des supporters, avec une nouvelle composition frileuse, pas une première depuis son arrivée sur le banc rhodanien.

Quatre victoires sur les seize derniers matchs officiels

Après avoir fauté en fin de saison dernière et raté le coche d’une qualification directe, on attendait forcément une réaction avec l’importance de cette double confrontation. On en a été bien loin et la question se pose si cette sortie n’est finalement pas dans la continuité de ce qui a été vu sur les dernières sorties officielles de l’OL. Il y avait un peu de Toulouse et de Lens mardi soir à Prague et ce n’est pas franchement rassurant. L’OL vient d’enchainer une troisième défaite de suite en compétition officielle et le bilan est loin d’être plus flamboyant sur le long terme. Seulement quatre victoires en seize matchs et surtout sept revers.