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Tyler Morton lors de Real Betis - OL
Tyler Morton lors de Real Betis – OL (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

OL : ce revers à Prague, simple continuité de la fin de saison passée ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Battu 2-1 mardi par le Sparta Prague, l’OL est déjà dos au mur et doit impérativement gagner au match retour. Ce revers n’est-il finalement pas dans la continuité de la fin de saison passée qui laisse encore plus de regrets aujourd’hui ?

    L’avantage de ne pas se montrer à la hauteur est qu’il n’y aura pas de calcul à faire mardi prochain au Parc OL. En s’inclinant 2-1 au match aller, l’OL devra obligatoirement battre le Sparta Prague par deux buts d’écart pour continuer à croire à son rêve de Ligue des champions. Ce dernier a pris un sacré coup au coup de sifflet final au stade Letna après une prestation insipide des Lyonnais. Paulo Fonseca est forcément dans le viseur des supporters, avec une nouvelle composition frileuse, pas une première depuis son arrivée sur le banc rhodanien.

    Quatre victoires sur les seize derniers matchs officiels

    Après avoir fauté en fin de saison dernière et raté le coche d’une qualification directe, on attendait forcément une réaction avec l’importance de cette double confrontation. On en a été bien loin et la question se pose si cette sortie n’est finalement pas dans la continuité de ce qui a été vu sur les dernières sorties officielles de l’OL. Il y avait un peu de Toulouse et de Lens mardi soir à Prague et ce n’est pas franchement rassurant. L’OL vient d’enchainer une troisième défaite de suite en compétition officielle et le bilan est loin d’être plus flamboyant sur le long terme. Seulement quatre victoires en seize matchs et surtout sept revers. 

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    3 commentaires
    1. Lyonnais_de_la_manche
      Lyonnais_de_la_manche - mer 5 Août 26 à 17 h 08

      C'était une erreur de continuer avec Fonseca, faire revenir Genesio pour retrouver l'identité Lyonnaise ça aurait été pas mal plutôt qu'il aille s'embourber à l'OM...

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    2. Avatar
      BENO - mer 5 Août 26 à 17 h 13

      Bonjour
      Je ne suis pas un spécialiste mais il me semble qu'au vu du match les joueurs ne voulaient pas gagner et surtout ils ne veulent pas se qualifier pour la LDC....les tauliers ont bien compris que se retrouver face aux équipes du genre City ou Real c'est suicide collectif avec les joueurs qui risquent de rester cette saison....sinon pourquoi Tolisso a fait un drop au moment de tirer le pe'no....
      Je me souviens quand on faisait des petits tournois de basket dans le Beaujolais qu'avec l'équipe de "vieux" qu'on était à l'époque, on ne forçait pas contre les cadors pour pouvoir jouer la consolante plis dans nos cordes....l'OL de nos jours c'est un peu ça....
      Sinon....je reste un supporter déçu mais toujours là à 80 barreaux...
      Et je serai le premier à reconnaître que je me suis trompé au cas où..etc....etc...

      Signaler
    3. RBV
      RBV - mer 5 Août 26 à 17 h 39

      Selon Teddy Spencer, le club n’aura pas d’autre choix que de licencier Fonseca si jamais on se faisait éliminer par le Sparta…
      On avait tout pour faire une prépa à peu près « sereine », on risque de démarrer la saison avec un nouveau cataclysme…et tout recommencer à zero (prépa, système etc…).

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