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Yassine Benzia lors d'OL - Real Sociedad
Yassine Benzia lors d’OL – Real Sociedad (AFP PHOTO / JEFF PACHOUD

Coupe d'Europe : quel bilan pour l'OL en tours préliminaires ?

  • par David Hernandez

    • Ce mardi, l'OL joue déjà gros contre le Sparta Prague (20h), même si la route vers la Ligue des champions est encore longue. Historiquement, le club lyonnais connaît des fortunes diverses dans ces matchs couperets pour une qualification en Europe.

    Paulo Fonseca l'a concédé, il y a de la pression autour du groupe lyonnais en ce début août. Quand le PSG n'a repris l'entraînement que depuis une grosse semaine, l'OL est déjà sur le pont avec un match capital contre le Sparta Prague. D'abord ce mardi soir (20h) en Tchéquie pour la manche aller du troisième tour de qualification de Ligue des champions, puis le 11 août prochain à Décines. En cas de qualification, s'en suivra une nouvelle double confrontation contre Fenerbahçe ou le Sturm Graz. La route vers la coupe aux grandes oreilles est encore semée d'embûches et les Lyonnais vont tenter de ne pas trébucher dès la première étape ce mardi. Commencer une saison par un match à enjeux n'est pas forcément une mission aisée, et dans l'histoire rhodanienne, l'été européen connait du bon et du moins bon.

    Maribor, Astra Giurgiu... des plaies encore ouvertes

    Personne ne peut oublier le fiasco de 1999 avec le début du projet Sonny Anderson. L'objectif de goûter à la Ligue des champions part en fumée devant les Slovènes de Maribor, qui gagnent leurs deux matches (1-0 et 2-0) de ce tour préliminaire. Les joueurs de Jacques Santini prendront une revanche la saison suivante, non sans mal. Face à l’Inter Bratislava, deux succès 2-1 permettent à l'OL de rejoindre la C1 qu'ils ne quitteront pendant de très longues années, sans même avoir à passer par des tours de qualification grâce à leur domination nationale.

    Si en 2009 contre Anderlecht (5-1 et 3-1) et en 2011 contre le Rubin Kazan (3-1, 1-1), le club septuple champion de France a su se sortir des épines estivales, la suite a été bien moins glorieuse. Après avoir sorti le Grasshopper Zurich au tour préliminaire (1-0 et 1-0), l'OL mord la poussière contre la Real Sociedad d'Antoine Griezmann et prend la porte en 2013 avant d'enchainer une terrible désillusion, un an plus tard. Dans la lignée de Maribor, l'élimination au troisième tour de qualification de la Ligue Europa contre les Roumains d’Astra Giurgiu reste un point noir dans l'histoire rhodanienne.

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