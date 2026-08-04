 À quel Sparta Prague doit s’attendre l’OL ?

En difficulté sur la préparation, l’OL est loin d’avancer avec des certitudes à Prague pour affronter le Sparta. Toutefois, la formation tchèque n'affiche pas plus d’assurance, malgré la victoire en championnat vendredi dernier.

Deux équipes en recherche de confiance. Ce mardi (20h), le Sparta Prague et l’OL ne rentreront pas sur la pelouse de Letna avec une confiance à son maximum. Les Lyonnais restent sur une sortie préoccupante contre le Real Betis et le jeu proposé pendant juillet n’a pas vraiment donné de vraies garanties. En face, le Sparta reste sur une victoire 3-1 contre le FC Zlin. Un succès qui a fait du bien aux têtes avant le rendez-vous de Ligue des champions. Seulement, cela devait être une "formalité. Zlin est l’une des équipes les plus faibles du championnat. Elle ne s’est pas renforcée par rapport à la saison passée et c’était déjà compliqué", assure Lavar van Parijs, co-fondateur du site Footballski.

Pourtant, on ne peut pas réellement dire que les coéquipiers d’Adam Karabec respiraient la sérénité avant cette deuxième rencontre de championnat. Une claque contre Nordsjælland (5-1) avait refermé le chapitre de la préparation estivale et le revers à Brno en ouverture de championnat n’avait pas aidé à se projeter avec confiance en Tchéquie. Le succès contre Zlin, pas plus.

La défense, un gros point noir

Après avoir évolué en 3-4-3 la saison passée, le Sparta Prague évolue en 4-2-3-1 depuis le début de l’été. Un système qui « permet de laisser Haraslin sur un côté où il est le plus performant et d’utiliser Karabec comme meneur. Équipe bien "moins verticale et dans l'intensité que le Slavia" pour notre interlocuteur, la formation pragoise est quand même loin d’être l’ogre impossible à passer pour l’OL. Avec un minimum de sérieux, la formation lyonnaise "est largement au-dessus, mais il faut voir comment elle réagit si le Sparta choisit de mettre de l’impact…"

Ayant l’avantage d’avoir déjà joué deux matchs officiels, les "Rouges" sont déjà dans le rythme d’un match à enjeux. Toutefois, à l’image de l’OL, le Sparta affiche une véritable fébrilité défensive. Le but encaissé contre le FC Zlin a tout d’un but gag, mais "souligne les difficultés dans ce domaine, c'est le gros point noir de cet été", selon Lavar van Parijs. La charnière Sörensen - Sevinsky ne respire pas la sérénité tandis que Zeleny et Kadebarek étaient remplaçants vendredi dernier. De quoi les imaginer titulaires ce mardi (20h) pour retrouver une défense plus compacte ?