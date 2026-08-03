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Mads Bidstrup lors d'OL - Servette FC
Mads Bidstrup lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Sparta Prague - OL : Bidstrup a "un souci au cartilage du genou"

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Comme Pavel Sulc, Mads Bidstrup brille par son absence pour la rencontre entre le Sparta Prague et l'OL. Le milieu danois a un souci au cartilage du genou, ce qui pourrait prolonger son absence.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    À l'heure d'attaquer déjà un sommet de sa saison, Paulo Fonseca aurait certainement aimé compter sur un groupe au complet. Conscient que les états de forme ne sont pas tous les mêmes dans son groupe entre pépins physiques et retours tardifs de Coupe du monde, l'entraîneur de l'OL tente de jongler du mieux possible. Néanmoins, il se serait bien passé d'absences notables supplémentaires en plus des deux suspendus que sont Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico. Pourtant, au moment de prendre la direction de Prague, il manquait bien Pavel Šulc, Khalis Merah et Mads Bidstrup dans l'avion. Tous trois ne sont pas encore disponibles physiquement, même si le plus jeune des trois (Merah) semble celui le plus proche d'un retour dans le groupe.

    Absent pour le match retour également

    Pour Bidstrup, l'absence commence tranquillement à s'étirer dans le temps. Touché lors du stage en Allemagne, le Danois n'a toujours pas repris l'entraînement. En même temps qu'il faisait le point sur la santé de Šulc, Paulo Fonseca a donné des nouvelles du milieu de terrain et elles ne sont pas forcément très rassurantes. "Mads est en délicatesse avec un cartilage au genou. Je ne pense pas la semaine prochaine, mais j'espère que la semaine d'après, il pourra recommencer le travail pour être vite de retour." Pas de Bidstrup à Prague pour le match aller et pas plus pour le retour à Décines le 11 août prochain donc...

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    8 commentaires
    1. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - lun 3 Août 26 à 21 h 20

      Mais c’est une plaisanterie!
      Il a passé 1 semaine à Lyon il va être autant absent qu’en 3 ans.

      En plus ça doit être contagieux et il l’a refilé à Sulc

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 3 Août 26 à 21 h 37

        Le dernier danois qui a eu un probleme au genoux en arrivant au club s'appelait Torben Frank ..

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        1. Avatar
          Yellowkik - lun 3 Août 26 à 22 h 31

          Il n'aura jamais joué de match avec l'OL il me semble.

    2. RBV
      RBV - lun 3 Août 26 à 21 h 38

      Putain mais quelle poisse…c’est vraiment pas de chance…si l’autrichien qui a manqué 6 matchs de toute sa carrière de blesse en arrivant je pense qu’il faudra (encore) tout changer à la cellule médicale…c’est pas possible ‘

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 3 Août 26 à 21 h 46

        Ou le préparateur physique

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    3. Avatar
      gOLdorak - lun 3 Août 26 à 21 h 57

      On veut bâtir tout notre milieu autour de Bidstrup. On met 15 millions sur lui, alors qu'on n'a pas un radis.

      Résultat: le mec n'a pas encore joué qu'il connait déjà la plus longue blessure de sa carrière. Et tel que c'est parti et vu la fiabilité des pronostics de notre équipe médicale, on ne sera déjà pas malheureux de compter sur lui en octobre.

      Comment est-ce qu'on se démerde?

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      1. Avatar
        zikos35 - lun 3 Août 26 à 22 h 25

        Pour ça que tout le staff médical a été viré du coup j'imagine.

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    4. Avatar
      zikos35 - lun 3 Août 26 à 22 h 24

      Le problème tellement identifiable par n'importe quel médecin lors de la visite médicale. Mais non à Lyon la recrue phare est out jusqu'en novembre (on connaît les gars hein) sans même avoir joué.

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