Sparta Prague - OL : Bidstrup a "un souci au cartilage du genou"

Comme Pavel Sulc, Mads Bidstrup brille par son absence pour la rencontre entre le Sparta Prague et l'OL. Le milieu danois a un souci au cartilage du genou, ce qui pourrait prolonger son absence.

De notre envoyé spécial à Prague.

À l'heure d'attaquer déjà un sommet de sa saison, Paulo Fonseca aurait certainement aimé compter sur un groupe au complet. Conscient que les états de forme ne sont pas tous les mêmes dans son groupe entre pépins physiques et retours tardifs de Coupe du monde, l'entraîneur de l'OL tente de jongler du mieux possible. Néanmoins, il se serait bien passé d'absences notables supplémentaires en plus des deux suspendus que sont Moussa Niakhaté et Nicolás Tagliafico. Pourtant, au moment de prendre la direction de Prague, il manquait bien Pavel Šulc, Khalis Merah et Mads Bidstrup dans l'avion. Tous trois ne sont pas encore disponibles physiquement, même si le plus jeune des trois (Merah) semble celui le plus proche d'un retour dans le groupe.

Absent pour le match retour également

Pour Bidstrup, l'absence commence tranquillement à s'étirer dans le temps. Touché lors du stage en Allemagne, le Danois n'a toujours pas repris l'entraînement. En même temps qu'il faisait le point sur la santé de Šulc, Paulo Fonseca a donné des nouvelles du milieu de terrain et elles ne sont pas forcément très rassurantes. "Mads est en délicatesse avec un cartilage au genou. Je ne pense pas la semaine prochaine, mais j'espère que la semaine d'après, il pourra recommencer le travail pour être vite de retour." Pas de Bidstrup à Prague pour le match aller et pas plus pour le retour à Décines le 11 août prochain donc...