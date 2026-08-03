Ce lundi en fin d'après-midi, les joueurs de l'OL ont quitté Décines pour rallier Prague. À vingt-quatre heures du premier match officiel de cette saison 2026-2027, Paulo Fonseca doit composer avec un groupe décimé entre blessures et suspensions. Néanmoins, le coach portugais pourra s'appuyer sur la première de Loïs Openda.

Cette fois, c'est la bonne. Après un mois à se préparer et à enchaîner les matchs amicaux (six au total), l'OL entre enfin dans le vif du sujet. Et il n'a pas intérêt à se manquer. En plus du prestige de pouvoir s'inviter à la table des plus grands en Ligue des champions, le club lyonnais a des intérêts économiques à se qualifier pour la coupe aux grandes oreilles. Le chemin est encore long et passe d'abord par Prague. Ce mardi (20h), les joueurs de Paulo Fonseca jouent déjà gros dans leur saison face au Sparta et ont à cœur de dissiper les doutes autour de leur forme actuelle.

Quel rôle pour Openda à Prague ?

Si Matthieu Louis-Jean avait souhaité donner un maximum de moyens à son coach avec un recrutement précoce, le Portugais ne pourra pas compter sur deux recrues : Felix Bacher, pas qualifié, et Mads Bidstrup, toujours en salle et donc loin des terrains comme Pavel Sulc. Cependant, ce périple pragois va permettre à Loïs Openda de faire ses premiers pas sous la tunique lyonnaise. Arrivé il y a une semaine, le Belge n'avait pas participé à la rencontre amicale contre le Real Betis. Il a enchaîné les séances à Décines et pourrait bien se voir propulser dans le grand bain à Letnà dès 20h mardi.

Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Konan - Abner, Kluivert, Mata, Kango, Ouedraogo, Kamara, Maitland-Niles - Mangala, Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Nartey - Nuamah, Fofana, Openda, Duranville, Boudache, Himbert