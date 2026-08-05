OL - Mercato : Sulc et sa "bonne cote" sur le marché européen

Absent mardi soir pour le match contre le Sparta Prague en raison d'une blessure, Pavel Šulc suscite avant tout des convoitises sur le marché des transferts. L'attaquant de l'OL a "une belle cote" selon Paulo Fonseca, notamment du côté de la Premier League.
C'est presque un départ auquel tout le monde s'attend. Il n'y a pourtant rien de bien officiel, mais les absences à répétition depuis trois semaines ne font qu'augmenter cette tendance à un départ. À Prague, les suiveurs tchèques étaient logiquement déçus de ne pas voir Pavel Šulc faire son retour au pays. Officiellement, le numéro de 10 de l'OL est blessé et Paulo Fonseca l'a répété lundi en conférence d'avant-match.
ependant, le coach lyonnais a, pour la première fois, laissé entendre qu'un départ était clairement dans l'air pour son joueur. "Nous savons que Pavel a fait une grande saison l'an passé et qu'il est un joueur que les autres clubs regardent. Dans notre club, tous les joueurs peuvent avoir une cote chez les autres clubs grâce à leur saison, mais je sais que la cote de Pavel est grande en ce moment en Europe et que les clubs sont attentifs à sa situation."
Un futur anglais pour Sulc ?
Face à cette situation, l'OL cherche-t-il à ne pas prendre de risque ? Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. La seule vérité est que Sulc est bien courtisé sur le marché des transferts. Après un an entre Rhône et Saône, le Tchèque va-t-il suivre les traces d'Afonso Moreira ? Il reste un peu moins d'un mois pour en connaître la réponse. Mais, d'après les médias britanniques, Pavel Šulc a des courtisans en Premier League. En plus de Leeds, qui ne serait pas encore plus loin dans les discussions, Everton et Aston Villa auraient également pris des renseignements sur le meilleur buteur lyonnais la saison passée.
Déjà le résultat d'hier ( enfin surtout la manière ) est difficilement acceptable alors un départ de Pavel dans la semaine, et je dois dire que j'aurai vraiment de gros doutes pour réaliser une bonne saison. Perso je ne fais pas une priorité à ces matchs. Je suis de ceux qui aimeraient gagner un truc à la fin de saison..
Mais, en plus de ça, j'essaie de comprendre l'utilité d'achat de certains joueurs...Y'a moyen qu'en octobre le spleen frappe à ma porte....
Mangala sur le départ aussi .
Ca expliquerait pourquoi il n'a pas joué hier ..
C'est bien on se dépouille de nos meilleurs joueurs.
Mangala dans nos meilleurs joueurs, j’en doute fort. Si déjà, on lui trouve un débouché ce sera un petit miracle.
Serrons bien la ceinture, car quand on va dévoiler le montant du transfert, ça va secouer fort.😮💨
Mais vendez-le et qu’on s’occupe de notre équipe en place bordel ! Marre de cette communication opaque du club…
C’est comme avec Bidstrup, il arrive et « oh pardon problème au cartilage » qui sort de nul part…
Franchement cette trêve c’est une master classe de TOUT ce qu’il ne faut pas faire…
Et je pense qu’on est pas au bout de nos peines…
Je vais faire scandale ici mais je préfère mille fois vendre Morton.
Morton est meilleur en 6 le problème fonsecaca le fait jouer plus haut....
Non ,tu as ,fort heureusement, le droit d’avoir ta propre opinion.
Pour autant je ne la partage pas car Tyler est certainement le jouer le plus fiable de l ‘effectif ,au moment où l ‘on se parle. Même Greif désormais montre une grande fébrilité et je l’ai trouvé bien passif sur les buts du Sparta ( y compris ceux refusés)