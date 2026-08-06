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Corentin Tolisso a manqué le cadre sur son penalty lors de Sparta Prague - OL
Corentin Tolisso a manqué le cadre sur son penalty lors de Sparta Prague – OL (@ACSparta)

L'exercice des penalties réussit que très peu à l'OL ces derniers temps

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En ratant son penalty contre le Sparta Prague, Corentin Tolisso a manqué l'occasion de mettre l'OL en bonne posture dans ce tour préliminaire de Ligue des champions. Cet échec confirme aussi les difficultés lyonnaises dans cet exercice.

    Tournant ? Pas tournant ? Chacun se fera une opinion sur la question. Néanmoins, il est très probable que voir Corentin Tolisso célébrer un but à la 67e minute mardi soir aurait changé bien des choses dans ce Sparta Prague - OL. Le capitaine lyonnais n'a finalement eu que son maillot pour cacher la déception d'avoir manqué son penalty. Tireur attitré depuis plusieurs mois, le numéro 8 n'aime décidément pas Prague puisqu'il avait raté une tentative contre le Slavia en amical. Est-ce qu'un nouveau tireur sera désigné mardi prochain en cas de nouvelle décision arbitrale favorable ? Le nom de Loïs Openda est souvent revenu depuis mardi soir, même si le Belge n'est pas forcément gage de réussite. Au contraire, il reste sur trois échecs.

    L'OL cherche un successeur à Lacazette

    Depuis le départ d'Alexandre Lacazette, qui n'avait pas besoin de discuter pour poser le ballon sur le point de penalty, l'OL tâtonne dans l'exercice. La saison passée, plusieurs joueurs (Sulc, Karabec, Niakhaté) s'y étaient essayés avec plus ou moins de réussite. Sur les neuf dernières tentatives lyonnaises dans l'exercice, seules quatre ont trompé la vigilance du gardien adverse en compétition officielle. On dit souvent que cet exercice relève de la loterie, il fait aussi gagner des matchs.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - jeu 6 Août 26 à 8 h 54

      Et un tireur de coups francs directs !

      Signaler
    2. OLsan
      OLsan - jeu 6 Août 26 à 9 h 19

      Il manque une négation dans le titre…
      C’est Openda qui aurait dû tirer ce penalty

      Signaler

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