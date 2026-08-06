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Corentin Tolisso exclu lors de Manchester United - OL
Corentin Tolisso exclu lors de Manchester United – OL (AFP)

L’OL va devoir s’adapter à quelques changements en Coupe d’Europe

  • par David Hernandez

    • En attendant de savoir quelle compétition il disputera cette saison, l’OL va devoir apprendre quelques points de règlement, notamment sur les suspensions.

    Ligue des champions ou Ligue Europa ? Depuis mardi soir, la balance penche du côté de la deuxième compétition plus que la première. En s’inclinant à Prague, l’OL a fait une mauvaise opération dans ses tours de qualification pour la C1. Dans son malheur, le club lyonnais reste malgré tout assuré d’être européen à partir de septembre. Toutefois, le prestige et la manne financière sont bien différentes suivant la compétition jouée. Quoi qu’il en soit, les joueurs rhodaniens devront s’adapter à de nouveaux points de règlement, que ce soit C1 ou C3 au programme.

    De trois à quatre avertissements pour une suspension

    En amont du match contre le Sparta, l’UEFA a dévoilé le règlement pour ses trois compétitions à compter de la rentrée. Un point concerne notamment les suspensions. Après un premier changement avec l’arrivée d’une poule unique, un ajustement sera réalisé cette saison. Suspendu après trois jaunes jusqu’à présent, un joueur lyonnais ne le sera désormais qu’au bout de quatre. Néanmoins, il reprendra un match de suspension au sixième, au huitième et ainsi de suite jusqu’au quarts de finale. Cette règle s’applique aussi bien pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. 

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