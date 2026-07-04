Mads Bidstrup, le 6e Danois de l'OL

En signant à l'OL mercredi, Mads Bidstrup est devenu le 6e Danois à s'engager avec le club lyonnais. Il rejoint notamment Noah Nartey.

Comme l'a confié Mads Bidstrup, les deux ne se connaissent pas personnellement. Ça tombe bien, ils ont toute une préparation pour se découvrir entre Danois. Après Noah Nartey en janvier dernier, l'OL a recruté un compatriote cet été. Les deux milieux de terrain vont ainsi se retrouver et poursuivre l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Avant eux, quatre autres footballeurs du pays nordique ont posé leurs valises à Lyon, pas toujours avec réussite, il faut bien l'avouer.

Torben Frank et ses zéros matchs à l'OL

On retient par exemple le passage de Kaj Frederik Christiansen (1952-1954, 54 apparitions), suivi d'Erik Kuld Jensen (1953-1955, 72). En revanche, Joachim Andersen (35 affiches) n'aura pas marqué les esprits, tout comme Torben Frank (1992). Ce dernier est surtout resté dans les annales pour n'avoir joué aucune rencontre sous ce maillot en raison d'une blessure au genou qui s'est réveillée durant le premier match amical de l'été 92.

En espérant que les deux produits du Danemark actuellement à l'Olympique lyonnais laissent une meilleure impression. Ce serait un excellent présage pour l'équipe de Paulo Fonseca et son entrejeu.