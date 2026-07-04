Mercato : Romain Faivre (ex-OL) reste en France

Pas de retour à Bournemouth pour Romain Faivre cet été. L'ancien Lyonnais poursuit son aventure à Auxerre, où il est arrivé en prêt voilà six mois.

Encore un prêt pour Romain Faivre. Depuis son départ de l'OL à l'été 2023 pour 15 millions à Bournemouth, l'ailier ou milieu offensif a enchaîné des transferts provisoires à Lorient (2023-2024), Brest (2024-2025), Al-Taawoun (2025-2026) et Auxerre (janvier 2026). Alors que l'Olympique lyonnais a toujours 10% sur une éventuelle plus-value, il appartient encore au club anglais. Et ce sera encore le cas pour au moins un an, car le Français reste à l'AJA.

Le quatrième prêt consécutif par Bournemouth

Il y est prêté pour la saison, sans option d'achat, après ses six derniers mois déjà passés en Bourgogne. Sur la deuxième moitié de l'exercice, il a disputé dix rencontres, délivrant deux passes décisives. À 27 ans, l'ancien international U21 va tenter d'apporter de la stabilité à sa carrière.

Lors de son passage dans le Rhône, Romain Faivre a participé à 28 matchs, marquant à trois reprises. Il y a joué de février 2022 à janvier 2023, avant de partir... en prêt chez les Lorientais.