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Tabitha Chawinga buteuse lors d’OL Lyonnes – Paris FC (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Première Ligue : les dates des chocs face au PSG et au Paris FC pour OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Ce seront les matchs qui comptent pour OL Lyonnes. On sait désormais quand les Rhodaniennes affronteront le PSG et le Paris FC, ses principaux rivaux.

    Aura-t-on une saison 2026-2027 avec davantage de suspense ? On peut l'espérer si l'on suit la Première Ligue, alors qu'OL Lyonnes a outrageusement dominé le précédent exercice. La finale remportée 5 à 0 contre le Paris FC fin mai en est l'illustration, alors que les joueuses de Jonatan Giráldez en avaient passé 8 au FC Nantes en demi-finales. Si LFFP veut une lutte plus serrée, cela passera par de bonnes performances du PFC, mais aussi du PSG.

    Un duel contre le PFC dès la J2

    Vendredi, l'instance a dévoilé le calendrier pour le cru de D1 à venir. On sait que les Lyonnaises commenceront leur route à Fleury le 4 septembre (21 heures). On a également appris quand auraient lieu les chocs face à leurs principaux rivaux. Dès la J2, les coéquipières d'Ada Hegerberg recevront le Paris FC (week-end du 12 septembre). Une bonne mise en bouche. Lors de la J5, elles iront au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain, nous serons aux alentours du 17 octobre.

    Sur la phase retour, les championnes de France voyageront chez le PFC vers le 16 janvier, pour leur deuxième rencontre (après la Coupe de France), de 2027. Enfin, à la J16, les Rodaniens accueilleront le PSG le week-end du 20 février 2027. Même s'il s'agit seulement de la saison régulière, ce sont des dates à inscrire dans son agenda pour les supporters d'OL Lyonnes.

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