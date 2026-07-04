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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : l'OL recrute un latéral international tunisien U20

  • par Gwendal Chabas

    • Jibril Rejeb signe pour l'OL en provenance de Saint-Priest. Le défenseur droit de 19 ans devrait évoluer avec la réserve dans un premier temps.

    Décidément, l'OL conserve un pouvoir d'attraction à Saint-Priest. Après Hocine Boulegroun et Saad Nader l'an dernier, puis Sawann Chaulet en juin, il a recruté un autre défenseur chez le voisin. Cette fois-ci, un latéral, en l'occurrence Jibril Rejeb. Âgé de 19 ans, de la génération 2007, il devrait démarrer son aventure avec le groupe Pro 2 de Gueïda Fofana, qui reprend l'entraînement lundi. Une première pour lui, car il n'a pas encore évolué au niveau senior. L'an passé, il jouait en U19 avec l'ASPP.

    22 matchs joués sur 26 avec les U19 de l'ASSP l'an passé

    L'arrière-droit est par ailleurs international U20 tunisien. Il était titulaire contre la Mauritanie en mars dernier. Il a aussi disputé 22 des 26 affiches de championnat en 2025-2026, signe d'une présence régulière. Il s'apprête maintenant à passer un nouveau cap dans sa carrière avec la découverte du "football d'adulte". Début de l'aventure à l'Olympique lyonnais le 6 juillet pour le natif de Vénissieux.

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