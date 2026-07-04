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Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d’OL Lyonnes – London City Lionesses (crédit : David Hernandez)

La présidente de Lyon-La Duchère ouvre la porte à OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Pour OL Lyonnes, la question d'avoir son stade propre reste en suspens. Lyon-La Duchère, par l'intermédiaire de sa présidente, ouvre encore la porte à "une collaboration" à Balmont.

    Elle aussi est aux commandes d'un club de football. Comme Michele Kang à l'Olympique lyonnais, Inès Dahmani dirige Lyon-La Duchère. Elle a succédé cet été à Christophe Vincent, qui voulait prendre du recul. Les deux femmes, précurseures en France dans ce domaine, sont-elles amenées à se côtoyer, surtout pour évoquer OL Lyonnes ? "Pourquoi ne pas travailler ensemble ? Nos deux clubs sont des acteurs importants du football lyonnais, rappelait Inès Dahmani au micro de Radio Scoop. Je serais ouverte à une cohabitation au stade Balmont avec grand plaisir !"

    Une dernière phrase qui remet sur la table le projet de la future enceinte des Lyonnaises. Pour l'instant, elles partagent l'affiche avec les hommes de Paulo Fonseca pour les prochaines années. Mais à l'image du centre de performance à Meyzieu, l'idée est de s'émanciper. Son prédécesseur avait déjà effectué un appel du pied en février dernier. En effet, l'institution du 9e arrondissement aimerait que le coin se redynamise.

    "Ce serait une belle image de la féminisation du football"

    Ce ne sera pas pour tout de suite, OL Lyonnes occupera pour encore au moins quatre ans le Grand Stade de Décines. Mais en attendant d'observer l'évolution de ce dossier, Inès Dahmani voudrait tout simplement discuter avec Michele Kang. "C'est sûr que nous ne venons pas du même monde. Je suis, pour ma part, issue du social. Un parcours comme le sien est impressionnant. Je ne me vois pas présidente en Ligue 1 dans les années à venir, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer, a-t-elle confié à nos confrères. Ce serait une belle image de la féminisation du football que deux présidentes de clubs, l'une chez les professionnels et l'autre chez les amateurs, puissent échanger et travailler ensemble."

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