À Meyzieu, l'Académie va passer le relais à OL Lyonnes. Le futur centre de performance pour les féminines est désormais officiellement lancé.

Mi-juin, nous faisions un point sur la situation du centre de performance souhaité par OL Lyonnes. Le jeudi 25 juin, le projet a connu une avancée importante. En effet, lors du conseil municipal de Meyzieu, les élus ont validé le changement du bail emphytéotique reliant la Ville et l’Olympique lyonnais. Désormais, ce document est au nom du club féminin, qui va donc s'installer sur les installations actuelles de l'Académie. Y prendront place les Fenottes, ainsi que l'équipe professionnelle dirigée par Jonatan Giráldez.

Rappelons que le bail fut signé en 2015. Il stipulait que durant 40 ans à partir de l'entrée en vigueur en 2016, l'OL disposait des constructions pour les jeunes de son centre de formation. Sur ces quatre décennies, il versait une redevance annuelle de 96 000 euros qui était réévaluée chaque année. À ce jour, elle est de 125 000 euros. Autre contrepartie, la commune pouvait utiliser deux terrains de l'Académie pour ses associations sportives, dont l'US Meyzieu.

OL Lyonnes versera un dédommagement d'1,4 million d'euros à la Ville

À présent que le bail est transféré à OL Lyonnes, les Rhodaniennes souhaitent rénover les terrains et construire deux bâtiments, l'un pour les pros, l'autre pour les footballeuses en herbe. Il est aussi question d'un aménagement paysager et de clôturer le site pour le sécuriser. En raison des investissements réalisés, le texte prévoit un allongement de l'accord pour 20 ans de plus, jusqu'au 31 août 2076. Ce qui représentet environ 6,4 millions d'euros à donner pour les 50 ans restants.

Des modifications qui comprennent également la fin du partage des infrastructures pour les associations locales et du parking de 84 places. Pour compenser, le club a promis de verser 1,4 million d'euros à la commune. Une somme débloquée en deux fois, en 2026 et en novembre 2027. De plus, et afin que Meyzieu trouve une solution de repli (qui devrait être la plaine des Servizières), une clause assure le maintien de la gratuité d’utilisation des deux terrains jusqu'au début des travaux et au plus tard jusqu'au 14 juillet 2027.

Après ce bouleversement, reste à savoir où s'installeront les jeunes garçons de l'OL, normalement à Décines, mais ce dossier est encore loin d'être réglé.