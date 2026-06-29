Les supporters lyonnais récompensés par la LFP. Dans le cadre du championnat des tribunes 2025-2026, l'Olympique lyonnais a obtenu la deuxième meilleure note de Ligue 1 dans la catégorie "ambiance", derrière le RC Lens.

Un classement des tribunes plutôt à l'avantage de l'OL. Avec 122 points dans la catégorie ambiance, les supporters lyonnais ne se classent qu'à neuf longueurs de Bollaert (131). Ils devancent notamment Marseille (110), Strasbourg (110), Lille (110) ou encore le PSG (121) pour ce critère, qui récompense l'atmosphère créée dans les stades tout au long de l'année.

Une quatrième place au classement général

Au général, les Rhodaniens terminent finalement quatrièmes avec 449 points. Le Paris Saint-Germain s'adjuge la première place avec 525 unités devant les Lensois (476) et l'OM (471). Ce baromètre prend en compte plusieurs indicateurs comme l'atmosphère, la fidélité des fans à domicile et à l'extérieur, l'engagement sur les réseaux sociaux, les animations proposées ou encore la mobilisation des clubs et des groupes de supporters.

Grâce à ses bons résultats dans plusieurs catégories, l'OL passe notamment devant Rennes, le LOSC ou Strasbourg et confirme la place importante occupée par son public. Ce que les différents acteurs ont souvent exprimé lors de l'exercice 2025-2026. Après une saison marquée par plusieurs affiches à guichets fermés et des hommages, les spectateurs lyonnais figurent parmi les références de Ligue 1 en matière d'ambiance.