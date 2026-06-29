OL : les Lyonnais ont retrouvé les terrains

L'OL a officiellement lancé sa préparation estivale ce lundi. Le club a partagé les premières images de la reprise au centre d'entraînement de Décines, où une partie du groupe de Paulo Fonseca a retrouvé les terrains.

Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Clinton Mata, Rémy Descamps, Lassine Diarra, Abner, Noham Kamara, Ruben Kluivert, Tyler Morton ou encore Orel Mangala ont pu retrouver le terrain ce lundi. Ce 29 juin était synonyme de reprise de l'entraînement pour l'OL, et certains joueurs ont déjà regoûté au ballon.

Plusieurs jeunes issus de l'Académie ont également participé à la première séance, à l'image de Khalis Merah, Enzo Molebe, Adil Hamdani, Steeve Kango, Melvyn Otobo, Justin Bengui, Mathys De Carvalho et Rémi Himbert. Entre ateliers techniques et jeux organisés par le staff lyonnais, l'ambiance semblait détendue pour cette première journée de travail.

Une préparation lancée assez tôt

Les Rhodaniens sont l'une des quatre équipes de Ligue 1 à retrouver les pelouses ce lundi. Un calendrier directement lié au troisième tour préliminaire de Ligue des champions que les hommes de Paulo Fonseca disputeront début août. Le Portugais devra composer quelques semaines avec l'absence de plusieurs internationaux, mais une grande partie du groupe est de retour au travail.

Le numéro 18 pour Merah

Les images diffusées par l'OL permettent également de confirmer le changement de numéro de Khalis Merah. Le jeune milieu apparaît avec le 18, une tunique récemment portée par Rayan Cherki puis Rachid Ghezzal. Dans une atmosphère joyeuse, Corentin Tolisso s'est lui aussi illustré lors des jeux organisés pendant l'entraînement. Le milieu champion du monde s'est amusé devant les caméras du club après avoir remporté les deux ateliers proposés : "Deux jeux, deux victoires. Incroyable."