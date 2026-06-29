Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : les Lyonnais ont retrouvé les terrains

  • par Alban Nivet

    • L'OL a officiellement lancé sa préparation estivale ce lundi. Le club a partagé les premières images de la reprise au centre d'entraînement de Décines, où une partie du groupe de Paulo Fonseca a retrouvé les terrains.

    Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Clinton Mata, Rémy Descamps, Lassine Diarra, Abner, Noham Kamara, Ruben Kluivert, Tyler Morton ou encore Orel Mangala ont pu retrouver le terrain ce lundi. Ce 29 juin était synonyme de reprise de l'entraînement pour l'OL, et certains joueurs ont déjà regoûté au ballon.

    Plusieurs jeunes issus de l'Académie ont également participé à la première séance, à l'image de Khalis Merah, Enzo Molebe, Adil Hamdani, Steeve Kango, Melvyn Otobo, Justin Bengui, Mathys De Carvalho et Rémi Himbert. Entre ateliers techniques et jeux organisés par le staff lyonnais, l'ambiance semblait détendue pour cette première journée de travail.

    Une préparation lancée assez tôt

    Les Rhodaniens sont l'une des quatre équipes de Ligue 1 à retrouver les pelouses ce lundi. Un calendrier directement lié au troisième tour préliminaire de Ligue des champions que les hommes de Paulo Fonseca disputeront début août. Le Portugais devra composer quelques semaines avec l'absence de plusieurs internationaux, mais une grande partie du groupe est de retour au travail.

    Le numéro 18 pour Merah

    Les images diffusées par l'OL permettent également de confirmer le changement de numéro de Khalis Merah. Le jeune milieu apparaît avec le 18, une tunique récemment portée par Rayan Cherki puis Rachid Ghezzal. Dans une atmosphère joyeuse, Corentin Tolisso s'est lui aussi illustré lors des jeux organisés pendant l'entraînement. Le milieu champion du monde s'est amusé devant les caméras du club après avoir remporté les deux ateliers proposés : "Deux jeux, deux victoires. Incroyable."

    à lire également
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Comment suivre les matchs amicaux de l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Comment suivre les matchs amicaux de l'OL 17:20
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : les Lyonnais ont retrouvé les terrains 16:20
    Les supporters de l'OL contre Auxerre
    Classement des tribunes : les supporters de l'OL ont mis l'ambiance 15:20
    OL Académie
    OL Lyonnes récupère la main à Meyzieu, le projet de centre de performance prend forme 14:20
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : un documentaire de Ligue 1+ se penche sur "l'ADN lyonnais" 13:30
    Un directeur sportif, une rareté pour l'OL 12:40
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : qui sont les joueurs présents à la reprise ce lundi ? 11:50
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Botafogo - Textor : Michele Kang revient sur les sujets "complexes" liés à l'OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde : le programme des joueurs de l'OL en 16es 10:10
    OL : Philippe Diallo salue l'investissement de Michele Kang 09:25
    OL : une organisation stabilisée et renforcée après la période de crise 08:40
    OL : les derniers résultats des Lyonnais au Mondial 08:00
    Les joueurs de l'OL à la reprise avec Paulo Fonseca
    L'OL reprend l'entraînement ce lundi avec la Ligue des champions en tête 07:30
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : l'OL fait partie des rares clubs qui n'ont pas changé d'entraîneur 28/06/26
    Ancien joueur de l'OL, Jordy Gaspar participe à la préparation de l'UNFP FC 28/06/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    Ligue des champions : quels Lyonnais ont déjà connu les tours préliminaires ? 28/06/26
    Avec Iron Maiden, la saison des concerts s'achève déjà au Parc OL 28/06/26
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - Première Ligue : que contient la nouvelle convention collective 28/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut