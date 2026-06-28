Khalis Merah récupérera le numéro 18 à l’OL la saison prochaine. Le jeune milieu offensif s’inscrit dans une longue tradition lyonnaise. Depuis vingt ans, cette tunique a été portée par plusieurs joueurs offensifs marquants du club.

L’histoire récente du numéro 18 débute en 2005 avec Hatem Ben Arfa. Le meneur de jeu formé à l’OL conserve cette tunique jusqu’en 2008 avant de la transmettre à Miralem Pjanić. Le Bosnien ne la porte qu’une saison, laissant ensuite le numéro à Bafétimbi Gomis. L’attaquant le conserve pendant cinq ans avant qu’un autre joueur du cru ne le récupère à l’été 2014 : Nabil Fekir. Il prendra alors une toute autre tournure dans l'imaginaire lyonnais.

Une histoire de talents offensifs

Pendant cinq saisons, le champion du monde 2018 devient l’un des visages du numéro 18 à Lyon. Il quitte finalement le club en 2019, laissant sa place à Rayan Cherki. Le jeune meneur conserve précieusement ce maillot pendant six exercices avant son départ à l’été 2025. Rachid Ghezzal récupère alors le flambeau durant 2025-2026, et aura un successeur. Khalis Merah héritera du fameux 18 à compter de cet été. Il prolongera ainsi une lignée débutée vingt ans plus tôt avec Hatem Ben Arfa.

Un numéro régulièrement pris par les Lyonnais

Ben Arfa, Pjanić, Fekir, Cherki, Ghezzal et bientôt Merah ont fait de ce numéro un symbole des footballeurs techniques et créatifs à l'OL. Depuis le départ de Bafétimbi Gomis en 2014, il est même devenu un numéro presque exclusivement porté par des garçons issus de la formation lyonnaise. À seulement 19 ans, Khalis Merah récupère donc une tunique particulièrement symbolique.