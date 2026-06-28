Meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, Estéban Lepaul a prolongé son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2030. Une belle récompense pour l'ancien attaquant de l'Académie de l'OL, non conservé par le club lyonnais en 2020.

Rennes a officialisé la prolongation d'une année supplémentaire de son avant-centre, désormais lié au club breton jusqu'en juin 2030. Auteur d'une saison exceptionnelle avec 21 buts en Ligue 1, Estéban Lepaul a terminé meilleur buteur du championnat et attirait l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment l'Atlético de Madrid, Benfica ou encore Côme.

Arrivé à l'OL en U16, Estéban Lepaul a passé cinq saisons à l'Académie lyonnaise. Peu utilisé avec la réserve lors de sa dernière saison, l'attaquant n'avait finalement pas été conservé par les Rhodaniens. À l'époque, le joueur abordait cette décision avec beaucoup de lucidité. "Nous sommes préparés, donc tu vis le truc normalement", confiait-il à Olympique-et-Lyonnais au moment de son départ. Déterminé à poursuivre sa carrière, le natif d'Auxerre se projetait déjà vers la suite. "Je vais essayer de trouver un nouveau challenge ailleurs, en France ou à l'étranger. Je vais recommencer une nouvelle aventure. On repart à zéro", confiait-il alors.

Un regard toujours positif sur l'OL

Malgré son départ, le footballeur de 26 ans gardait un excellent souvenir de sa formation lyonnaise. "Je n'aurais pas pu être mieux formé ailleurs, aucun club ne prépare mieux les joueurs que l'OL pour la suite de ta carrière. J'ai toujours été bien encadré, on travaille dans des conditions géniales par rapport aux autres équipes", expliquait-il. Après son départ, Estéban Lepaul a poursuivi sa progression à Épinal puis à Orléans avant de retourner dans les Vosges. Son passage à Angers lui a ensuite permis de découvrir le monde professionnel avant son transfert à Rennes à l'été 2025. Six ans après avoir quitté Lyon sans contrat professionnel, il s'est finalement imposé comme le meilleur réalisateur de l'élite. Une trajectoire qui illustre bien qu'un parcours non linéaire n'est pas un frein pour le haut niveau.