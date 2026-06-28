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Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
Michael Gerlinger, dirigeant de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : toujours cet horizon 2028 en ligne de mire

  • par Alban Nivet

    • Malgré la prise de contrôle de l'OL par Michele Kang, la feuille de route du club ne change pas. Interrogé sur les conséquences du rachat et sur le calendrier fixé par la direction lyonnaise, Michael Gerlinger a confirmé que les objectifs sportifs et économiques restaient identiques.

    L'année passée, plus ou moins à la même époque, Michael Gerlinger avait déjà parlé de cet horizon 2028. Une échéance qui correspond à la fin du plan de redressement travaillé et mis en place avec l'UEFA. 12 mois plus tard, où en est-on ? L'avènement de Michele Kang et le travail de réduction des dépenses entamé poussent-ils à revoir cette perspective ? "Ça ne change rien sur le plan sportif, ni sur le plan des transferts", a assuré le directeur général de l'OL. L'arrivée de l'Américaine comme propriétaire majoritaire ne modifiera donc pas la planification définie ces derniers mois. La direction lyonnaise souhaite poursuivre une gestion prudente tout en maintenant ses ambitions sportives.

    Revenir à l'équilibre en 2028

    Michael Gerlinger a également confirmé que l'échéance fixée pour le retour à l'équilibre financier demeurait d'actualité. "Nous gardons toujours le même délai, revenir à zéro dans deux ans", a-t-il confié. Cette trajectoire avait déjà été évoquée ces derniers mois par les Rhodaniens. L'Allemand a toutefois reconnu qu'une qualification en Ligue des champions pourrait permettre d'accélérer ce processus. "Si on se qualifie, cela accélérera le processus, mais nous restons prudents et raisonnables pour arriver à cet objectif en 2028", a-t-il ajouté. Le message envoyé par le club se veut donc clair : malgré le changement d'actionnariat, le 4e de Ligue 1 n'entend pas bouleverser sa stratégie économique ni sa politique sportive à court terme.

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