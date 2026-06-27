OL - Gerlinger : "Nous voulons jouer l’Europe, comme la saison passée"

L'Olympique lyonnais ne revoit pas ses ambitions sportives à la baisse. Michael Gerlinger a confirmé que l'objectif fixé pour la saison 2026-2027 restait identique à celui du précédent exercice : une qualification européenne.

"L'ambition est la même que l'an passé. Nous voulons jouer l'Europe", a expliqué le directeur général ce vendredi au cours d'une conférence de presse en compagnie de Michele Kang, la nouvelle actionnaire majoritaire de l'OL. Voilà le tableau dressé, du moins publiquement, puisque le club ne compte pas se cacher après sa 4e place en Ligue 1. Même s'il ne parle pas du podium. "Le dernier match nous laisse un goût amer car nous pouvions atteindre directement la Ligue des champions et la 3e position", a reconnu le dirigeant allemand.

Suivre le même chemin qu'en 2025-2026

Michael Gerlinger a rappelé qu'au début de la saison dernière, nombreux étaient ceux qui estimaient qu'une qualification européenne était hors de portée pour l'Olympique lyonnais. "On m'avait dit que c'était impossible l'année dernière, on a montré que ça ne l'était pas". Malgré les difficultés extra-sportives rencontrées lors de l'exercice précédent, les Rhodaniens sont finalement parvenus à accrocher un top 4 qui pourrait les envoyer en C1, à la condition de passer les tours préliminaires en août.

L'homme de 53 ans a ainsi tenu un discours finalement similaire à celui de l'été 2025, lorsque les septuples champions de France venaient tout juste de se sauver. Maintenant, avec l'aide de Matthieu-Louis Jean, nouveau directeur sportif, ils chercheront à faire mieux. C'est en tout cas le message adressé aux observateurs et aux supporters avant la reprise de l'entraînement le 29 juin. Et ce, malgré un encadrement de la masse salariale imposé par la DNCG. Un verdict qu'ils avaient anticipé et prévu dans le budget présenté à l'instance mardi.