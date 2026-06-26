Désormais propriétaire de l'OL, Michele Kang a développé sa feuille de route pour le club ce vendredi. Avec quelques messages forts, et l'envie de bâtir un projet au moins à moyen terme.

Une première allocution d'une petite heure pour commencer son aventure. C'est maintenant officiel, Michele Kang est l'actionnaire majoritaire de l'OL. En compagnie de Michael Gerlinger, le directeur général, elle a évoqué ce vendredi la situation de l'Olympique lyonnais, le long processus pour arriver à un accord afin de racheter le club, ainsi que ses ambitions pour la suite.

Vous avez engagé une partie de vos ressources personnelles dans cet achat, prenez-vous un risque ?

Michele Kang : "Tout d'abord, je dois dire que c'est une fierté et un honneur que l'OL reste en Ligue 1 et que je devienne l'actionnaire majoritaire de cette équipe légendaire. C'est un moment historique. Sans ces accords, nous serons arrivés devant la DNCG avec une offre incomplète. Le résultat est que l'Olympique lyonnais a une vraie fondation et est plus fort pour l'avenir. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pris de gros risques personnels. Ils sont significatifs, mais je ne l'aurais pas fait si j'avais eu des doutes.

"On agira de manière responsable et rentable"

Avez-vous toutefois connu des moments de doute pendant les négociations ?

Avant la signature du 23 juin, je me suis demandé si nous allions réussir à conclure cette transaction. Le processus a été difficile, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les prêteurs. Nous étions proches de la mort. Mais je n'aurais pas commencé ce voyage si je n'y croyais pas. Une amie d'enfance a partagé une chanson avec un message de résilience et d'espoir. Cela m'a fortement marqué. C'est le plus grand défi de ma vie personnelle et professionnelle. Il y a encore du travail, mais je suis convaincue que nous y arrivons. Nous avons fait d'énormes progrès en douze mois avec un petit budget et des contraintes. J'ai confiance en l'avenir, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain. On le fera de manière responsable et rentable.

Quelle est votre stratégie désormais ?

Pour la suite, notre priorité stratégique passera par la restructuration et la stabilisation financière du Groupe. On cherche à construire un modèle durable sur le plan financier pour couvrir nos coûts et aller vers la rentabilité. Il y a des problèmes fondamentaux que l'on doit régler. C'est la priorité.

On a diminué la perte de moitié l'an passé, maintenant, on doit arriver à l'équilibre dans les années à venir. Avec le bon management, on peut y parvenir. Là, l'entreprise a de grosses dettes, c'est un défi, mais je voulais faire partie de la communauté lyonnaise. Les personnes qui me connaissent depuis longtemps sont surprises que je joue un rôle public. D'un coup, je suis sur le devant de la scène. Je sais ce qu'il faut faire pour aider le club. Je vais probablement m'engager plus. Mais il faut surtout avoir les bonnes personnes et les laisser travailler.

"J'aime construire des choses, et ça ne se fait pas du jour au lendemain"

Comptez-vous vous engager sur la durée avec l'OL ?

Comme toute restructuration, et même pour sortir de cette mauvaise passe, il faudra plusieurs années. Nous sommes tous engagés. Si mon objectif était de faire l'opération et de rapidement sortir, je n'y serais pas allée car d'autres sont mieux placés pour le faire. Je l'ai fait car je crois au potentiel de l'actif. Je suis entrepreneure, j'aime construire des choses, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça serait irresponsable de dire que je ne vais regarder d'autres ressources, options et expertises. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres plans, mais je vais faire ce qu'il faut pour remettre tout ça sur les bons rails.

Et sur le plan sportif, quelles sont vos attentes ?

Nous visons l'exigence sportive en renforçant l'équipe première et en investissant dans l'Académie pour revenir à l'excellence du passé qu'a connue le club. On veut bâtir une équipe cohérente, constante, car notre objectif est qu'on soit toujours sur le podium, même si ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. On a un plan pour construire cette équipe."