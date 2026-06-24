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Michele Kang, patronne de l’OL et d’OL Lyonnes (Photo by Stephanie Augello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ?

  • par Gwendal Chabas

    • Propriétaire d'OL Lyonnes, et bientôt actionnaire majoritaire de l'OL, Michele Kang a aujourd'hui une fortune estimée à plus d'un milliard d'euros. Elle serait parmi les 4000 personnes les plus riches du globe actuellement.

    Elle n'aime pas la lumière, mais ses actions en font une personnalité très influente. Sportivement, Michele Kang fait partie de celles et ceux qui comptent en 2026. Et ce n'est pas sa prise de pouvoir à l'OL via l'achat des actions d'Eagle Football Bidco qui va diminuer les attentes autour de l'Américaine. Dans les jours à venir, elle deviendra l'actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais, après avoir déjà acquis OL Lyonnes, l'un des meilleurs clubs féminins d'Europe. Elle sera alors la patronne des deux formations rhodaniennes, ce qui n'était pas exactement le plan au départ.

    Rappelons que la femme d'affaires s'est enrichie grâce notamment à la société de technologies de l'information en santé Cognosante, qu'elle a revendue en 2024 à Accenture. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. La dirigeante est également la patronne de Kynisca. L'entreprise qui détient, outre OL Lyonnes, London City Lionesses et Washington Spirit. Au total, sa fortune actuelle dépasserait le milliard de dollars.

    Développer le sport féminin

    Dans son dernier baromètre spécialisé, Forbes estime l'ensemble de ses actifs à 1,1 milliard. Que trouve-t-on derrière ce montant ? La valorisation globale de toutes ses parts dans les différentes boîtes, qu'elles soient cotées en bourse ou non. Précisons qu'il s'agit de sa fortune professionnelle. Sont donc exclus les comptes en banque personnels, les propriétés immobilières, les œuvres d'art et autres jets et yachts. Elle serait la 3248e personne la plus riche du monde actuellement.

    Un portefeuille qu'elle met au service du développement du sport chez les femmes avec de nombreux dons. Elle soutient par exemple le média Just Women’s Sports. Michele Kang a aussi déboursé plusieurs millions d'euros dans la recherche médicale et de la santé des sportives de haut niveau, ou tout simplement pour épauler les athlètes. À l'image des joueuses de rugby à 7 de son pays qu'elle a financées à hauteur de quatre millions d'euros en 2024.

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